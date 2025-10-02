आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं कह सकता है. कभी कोई मस्ती भरा वीडियो दिल खुश कर देता है तो कभी कोई ऐसी घटना सामने आती है जो इंसानियत पर सवाल खड़े कर देती है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव से सामने आया है, जहां एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई की.

इस पूरी घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या ये बहू है या कोई चुड़ैल जो इस कदर अपनी सास को मार रही है कि देखने वालों की रूह कांप जाए.

क्या है पूरा मामला?

इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है, वह दिल दहला देने वाला है. एक बुजुर्ग महिला, जो सोफे पर बैठी हुई है और उसकी बहू उसके बाल पकड़कर खींचती है. स्टील का गिलास फेंकती है और थप्पड़ों से मारती है. बुजुर्ग महिला बिल्कुल बेबस नजर आ रही है और अपने बेटे से मदद की गुहार लगा रही है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान महिला का पोता वहीं खड़ा होकर इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था. वह अपनी मां से कहता है दादी को मत मारो, लेकिन वह खुद बीच में आकर कुछ नहीं करता है. साथ ही मारपीट के बाद बुजुर्ग महिला की सांसें तेज हो गईं और वह बुरी तरह से घबरा गईं.

Old helpless mother was beaten up by the daughter in law in Gurdaspur . Sou Moto was issued immediately and strict action will be taken.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो के वायरल होते ही यह मामला तेजी से फैला और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम और X पर हजारों लोगों ने शेयर किया है. यह घटना सिर्फ कोठे गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर गुस्से में हैं और बहू के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

