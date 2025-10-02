हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश

बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश

एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव से सामने आया है, जहां एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई की.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 02 Oct 2025 03:50 PM (IST)
आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं कह सकता है. कभी कोई मस्ती भरा वीडियो दिल खुश कर देता है तो कभी कोई ऐसी घटना सामने आती है जो इंसानियत पर सवाल खड़े कर देती है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव से सामने आया है, जहां एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई की.

इस पूरी घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या ये बहू है या कोई चुड़ैल जो इस कदर अपनी सास को मार रही है कि देखने वालों की रूह कांप जाए. 

क्या है पूरा मामला?

इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है, वह दिल दहला देने वाला है. एक बुजुर्ग महिला, जो सोफे पर बैठी हुई है और उसकी बहू उसके बाल पकड़कर खींचती है. स्टील का गिलास फेंकती है और थप्पड़ों से मारती है. बुजुर्ग महिला बिल्कुल बेबस नजर आ रही है और अपने बेटे से मदद की गुहार लगा रही है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान महिला का पोता वहीं खड़ा होकर इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था. वह अपनी मां से कहता है दादी को मत मारो, लेकिन वह खुद बीच में आकर कुछ नहीं करता है. साथ ही मारपीट के बाद बुजुर्ग महिला की सांसें तेज हो गईं और वह बुरी तरह से घबरा गईं. 

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन 
वीडियो के वायरल होते ही यह मामला तेजी से फैला और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम और  X पर हजारों लोगों ने शेयर किया है. यह घटना सिर्फ कोठे गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर गुस्से में हैं और बहू के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें Gandhi Jayanti Viral Video: ये है 2 अक्टूबर का मास्टरपीस... जब बापू के आगे फूट-फूटकर रोए थे सपाई, वीडियो के बिना अधूरी है गांधी जयंती

Published at : 02 Oct 2025 03:50 PM (IST)
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
Watch: एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
