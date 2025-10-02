Gandhi Jayanti Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया सबसे तेज और अलग है. यहां कब क्या वायरल हो जाए, किस पर मीम बन जाए और कौन कब ट्रोल हो जाए ये कोई नहीं जानता है. हर दिन यहां कुछ नया देखने को मिलता है. कभी कोई डांस कर के छा जाता है, तो कभी किसी की एक्टिंग या नौटंकी लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देती है.

ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के नेता 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी की मूर्ति के आगे ऐसा इमोशनल ड्रामा करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, यह वीडियो काफी पुराना है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में 2 अक्टूबर पर इस वीडियो के बिना गांधी जयंती अधूरी मानी जाती है.

क्या है वीडियो में?

इस वायरल वीडियो में सपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के सामने खड़े हैं. पहले तो बड़ी श्रद्धा से बापू की तस्वीर पर माला चढ़ाई जाती है, लेकिन इसके बाद जो होता है, वो किसी बॉलीवुड ड्रामे से कम नहीं. एक नेता गांधी प्रतिमा के सामने अपना सिर झुकाकर फूट-फूटकर रोने लगता है. वीडियो में जिस तरह से नेता सिर रखकर रो रहे हैं, उसे देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये असली है या किसी स्क्रिप्टेड शो का हिस्सा है. इसके बाद इंटरनेट पर लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं, साथ ही ट्रोल भी कर रहे हैं और कई तरह के कमेंट कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Hasleyaar (@_hasleyaar_)

लोगों ने करें जमकर कमेंट

इस वीडियो को इंस्टाग्राम और X पर हजारों लोगों ने शेयर किया है. साथ ही कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई है. किसी ने लिखा ओवर एक्टिंग के भी पैसे मिलते हैं क्या, तो वहीं एक यूज ने कमेंट किया इतनी एक्टिंग देखकर तो ऑस्कर वालों को भी शरम आ जाए. एक अन्य यूजर बोला बापू भी सोच रहे होंगे, मैंने देश आजाद करवाया था या ड्रामा स्कूल खोल दिया. बहुत सारे यूजर्स ने इसे नौटंकी, ओवरएक्टिंग और पॉलिटिकल ड्रामा बताया है. खासतौर पर लोग इस बात पर चुटकी ले रहे हैं कि ये नेता हर साल गांधी जयंती पर कुछ नया करते हैं, लेकिन ये वाला इमोशनल सीक्वेंस तो हद ही पार कर गया.

यह भी पढ़ें कुछ ज्यादा ही तूफानी हो गया... खेत में होश खो बैठा ट्रैक्टर, आ गई आफत; देखें वीडियो