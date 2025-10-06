पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
पुनीत सुपरस्टार, जिन्हें लोग उनके अटपटे स्टाइल के लिए खूब जानते हैं. उनका हर वीडियो किसी न किसी वजह से चर्चा में आ ही जाता है. इस बार उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है.
सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब और मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका नाम जुड़ते ही वीडियो को वायरल होने में वक्त नहीं लगता. इन्हीं में से एक हैं पुनीत सुपरस्टार, जिन्हें लोग उनके अनोखे और अटपटे स्टाइल के लिए खूब जानते हैं. उनका हर वीडियो किसी न किसी वजह से चर्चा में आ ही जाता है. इस बार उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. वीडियो में पुनीत सुपरस्टार अपनी कार से आते हैं और एक नाले के पास कार रोकते हैं. इसके बाद वो घेवर का पैकेट निकालते हैं और सबको हैरान करते हुए घेवर को सीधे नाले के पानी में डुबोकर खाने लगते हैं.
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुनीत सुपरस्टार अपनी कार से उतरते हैं और हाथ में घेवर का पैकेट लिए हुए नाले के पास आते हैं. सामान्य तौर पर लोग घेवर जैसे स्वादिष्ट मिठाई को प्लेट में रखकर बड़े चाव से खाते हैं लेकिन पुनीत का अंदाज हमेशा से ही हटकर रहा है. उन्होंने घेवर को पैकेट से निकाला और बिना किसी झिझक के उसे नाले के पानी में डुबो दिया. इसके बाद मुस्कुराते हुए उसी गीले घेवर को खाते दिखाई दिए. उनकी इस हरकत को देखकर आस-पास मौजूद लोग भी दंग रह गए.
घिन्ना गए यूजर्स, दिए मजेदार रिएक्शन
सोशल मीडिया पर वीडियो के अपलोड होते ही यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “पुनीत सुपरस्टार को तो नया लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट का अवॉर्ड मिलना चाहिए.” वहीं दूसरे ने तंज कसा, “भाई, मिठाई खानी है तो पानी से धोकर खा ले, नाले में डुबाने की क्या जरूरत थी.” एक अन्य यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “ये है असली घेवर-नाला स्पेशल डिश.” वीडियो को puneetsuperr_star नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
