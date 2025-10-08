वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता. अपने ज्ञान और शालीनता के लिए फेमस प्रेमानंद महाराज बीते कुछ दिनों से बेहद बीमार चल रहे हैं जिस लेकर उनके भक्त बेहद दुखी हैं. माथे पर लाल चंदन और हमेशा मुस्कुराने वाले प्रेमानंद महाराज की हालत इन दिनों कुछ खराब सी है और चेहरे पर पीड़ा वाले भाव हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो डायलिसिस कराते दिखाई दे रहे हैं जिसके बाद उनके चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ देखी जा सकती है. हालांकि दावा ये है कि वीडियो पहले का है और काफी पुराना है.

वायरल हो रहा प्रेमानंद महाराज का वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आपका दिल दुखी और आत्मा कांप उठेगी. जिन प्रेमानंद महाराज को आपने आश्रम में लोगों को धर्म ज्ञान देते देखा था वो आज बीमार हैं और दर्द में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं ऐसा दावा इंटरनेट पर किया जा रहा है. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्हें रोज डायलिसिस कराने जाना पड़ रहा है. वीडियो में महाराज कहते दिखाई दे रहे हैं कि हालत अभी कल से बेहतर है, कल तो आंख खोल पाना भी मुश्किल हो रहा था लेकिन अभी बेहतर लग रहा है. महाराज के चेहरे पर दर्द और सूजन साफ तौर पर देखी जा सकती है.

लोग बोले, दो साल पुराना है वीडियो!

आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज शुरू से यही दावा करते आ रहे हैं कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वो डायलिसिस के लिए अक्सर जाया करते हैं. इतना ही नहीं, उनका कहना था कि राधा नाम जपने की वजह से ही प्रभु की कृपा बनी हुई है जो अब तक वो चल फिर पा रहे हैं. लेकिन पिछले ही दिनों खबर आई कि उनकी सेहत अचानक बिगड़ी है और वो दर्द में हैं. ऐसे में उनका ये वीडियो भक्तों को और ज्यादा रुला रहा है. हालांकि वीडियो को लेकर लोगों का कहना है कि वीडियो दो साल पुराना है जिसे नया बताकर पेश किया जा रहा है.

यूजर्स हुए भावुक, तो कुछ ने कहा महाराज अब एक दम स्वस्थ

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो पुराना है, महाराज की हालत एक दम ठीक है. एक और यूजर ने लिखा...महाराज जी जल्द स्वस्थ हो जाएं ऐसी कामना है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...महाराज को भगवान जल्द सही कर दें.

