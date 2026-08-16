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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: तेरा ही जलवा पर बागपत पुलिस का डांस- वीडियो वायरल

Viral Video: तेरा ही जलवा पर बागपत पुलिस का डांस- वीडियो वायरल

'जलवा तेरा जलवा' गाने पर एक पुलिस जवान का शानदार डांस सोशल मीडिया पर छा गया है. जवान के मजेदार स्टेप्स और बेफिक्र अंदाज को देखकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 06:24 PM (IST)
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पुलिस की नौकरी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सख्त चेहरे, अनुशासन और जिम्मेदारियों की तस्वीर उभरती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पुलिसवालों का बिल्कुल अलग अंदाज लोगों को दिखा दिया है. इस वीडियो में एक पुलिस जवान बॉलीवुड के मशहूर गाने 'जलवा तेरा जलवा' पर ऐसा शानदार डांस करता नजर आ रहा है कि देखने वाले भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे.

कमर मटकाई तो बजने लगी तालियां

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस के कई जवान मौजूद हैं. इसी बीच गाना बजता है और एक पुलिसकर्मी पूरे जोश के साथ डांस फ्लोर पर उतर जाता है. सिर पर हाथ रखकर और कमर मटकाते हुए उसने ऐसे मजेदार स्टेप्स किए कि आसपास खड़े साथी जवान भी हंसने लगे और उसका उत्साह बढ़ाने लगे.

फिल्मी अंदाज ने जीता दिल

डांस कर रहे जवान के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ दिखाई देती है. वह किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह नहीं, बल्कि पूरे दिल से मस्ती करता नजर आता है. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. वीडियो में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी भी तालियां बजाते और मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि पुलिसवाले भी आखिर इंसान हैं और उन्हें भी खुशी मनाने और जिंदगी का आनंद लेने का पूरा हक है. वहीं कुछ यूजर्स मजाक में लिख रहे हैं कि "साहब के स्टेप्स देखकर तो बड़े-बड़े कोरियोग्राफर भी सोच में पड़ जाएं."

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लोगों ने किए मजेदार कमेंट

एक यूजर ने लिखा, "ये डांस नहीं, आत्मविश्वास का जलवा है."

दूसरे ने कहा, "साहब ने तो पूरी महफिल लूट ली."

एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "आज चालान नहीं, सिर्फ तालियां कटेंगी."

दिल जीत रहा पुलिस का यह अंदाज

आमतौर पर पुलिसकर्मियों को लोग ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप में देखते हैं, लेकिन यह वीडियो दिखाता है कि वर्दी के पीछे एक खुशमिजाज इंसान भी होता है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पुलिस जवान के इस मस्तमौला अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 06:24 PM (IST)
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