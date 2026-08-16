Viral Video: तेरा ही जलवा पर बागपत पुलिस का डांस- वीडियो वायरल
'जलवा तेरा जलवा' गाने पर एक पुलिस जवान का शानदार डांस सोशल मीडिया पर छा गया है. जवान के मजेदार स्टेप्स और बेफिक्र अंदाज को देखकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
पुलिस की नौकरी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सख्त चेहरे, अनुशासन और जिम्मेदारियों की तस्वीर उभरती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने पुलिसवालों का बिल्कुल अलग अंदाज लोगों को दिखा दिया है. इस वीडियो में एक पुलिस जवान बॉलीवुड के मशहूर गाने 'जलवा तेरा जलवा' पर ऐसा शानदार डांस करता नजर आ रहा है कि देखने वाले भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे.
कमर मटकाई तो बजने लगी तालियां
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस के कई जवान मौजूद हैं. इसी बीच गाना बजता है और एक पुलिसकर्मी पूरे जोश के साथ डांस फ्लोर पर उतर जाता है. सिर पर हाथ रखकर और कमर मटकाते हुए उसने ऐसे मजेदार स्टेप्स किए कि आसपास खड़े साथी जवान भी हंसने लगे और उसका उत्साह बढ़ाने लगे.
ये लो भाई नया आया है.... pic.twitter.com/I97UmWXKR1— आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) August 16, 2026
फिल्मी अंदाज ने जीता दिल
डांस कर रहे जवान के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ दिखाई देती है. वह किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह नहीं, बल्कि पूरे दिल से मस्ती करता नजर आता है. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. वीडियो में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी भी तालियां बजाते और मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं.
सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि पुलिसवाले भी आखिर इंसान हैं और उन्हें भी खुशी मनाने और जिंदगी का आनंद लेने का पूरा हक है. वहीं कुछ यूजर्स मजाक में लिख रहे हैं कि "साहब के स्टेप्स देखकर तो बड़े-बड़े कोरियोग्राफर भी सोच में पड़ जाएं."
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लोगों ने किए मजेदार कमेंट
एक यूजर ने लिखा, "ये डांस नहीं, आत्मविश्वास का जलवा है."
दूसरे ने कहा, "साहब ने तो पूरी महफिल लूट ली."
एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "आज चालान नहीं, सिर्फ तालियां कटेंगी."
दिल जीत रहा पुलिस का यह अंदाज
आमतौर पर पुलिसकर्मियों को लोग ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप में देखते हैं, लेकिन यह वीडियो दिखाता है कि वर्दी के पीछे एक खुशमिजाज इंसान भी होता है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पुलिस जवान के इस मस्तमौला अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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