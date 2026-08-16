सोते शख्स पर चढ़ गया कोबरा, खुली आंख तो मच गई चीख-पुकार

सोशल मीडिया पर एक बेहद डरावना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. वीडियो में एक शख्स अपने कमरे में चारपाई पर आराम से सोता हुआ दिखाई दे रहा है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जिसकी उसने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी.

सोते हुए शख्स पर चढ़ा कोबरा

वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय शख्स गहरी नींद में सो रहा है. इसी दौरान एक लंबा कोबरा सांप धीरे-धीरे उसकी चारपाई पर चढ़ जाता है. कुछ सेकंड तक सांप उसके बेहद करीब रहता है, जबकि सो रहे व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगती.

View this post on Instagram A post shared by Raja Ram Bishnoi (@raja_ram081)

थोड़ी सी हलचल से हो सकता था बड़ा हादसा

सबसे खौफनाक बात यह है कि कोबरा उसके शरीर पर ही रेंगता हुआ नजर आता है. अगर उस समय सांप ने हमला कर दिया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. कमरे में लगे कैमरे में यह पूरा नजारा कैद हो गया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की सांसें थम गईं.

अपने ऊपर सांप को देख हाथ पैर मारने लगा शख्स

वीडियो में आगे दिखाई देता है कि अचानक सो रहे शख्स को कुछ अजीब महसूस होता है और जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर सांप है, वह घबराकर जोर-जोर से हाथ-पैर मारने लगता है और चीख पड़ता है. उसकी अचानक हुई हरकत से कोबरा भी बुरी तरह डर जाता है और फुर्ती से पलंग से नीचे कूद जाता है. इसके बाद सांप तेजी से कमरे के एक कोने की ओर भागता है और वहां जाकर छिप जाता है. कुछ ही सेकंड का यह दृश्य इतना डरावना है कि वीडियो देखने वाले लोग भी सहम गए हैं.

यह भी पढ़ें: Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, ये तो हॉरर फिल्म के सीन से भी ज्यादा खतरनाक है

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर शख्स की नींद थोड़ी देर और नहीं खुलती तो बड़ा हादसा हो सकता था. कई लोग इसे "जिंदगी और मौत के बीच कुछ सेकंड का फासला" बता रहे हैं. हालांकि वीडियो कहां का है और घटना कब हुई, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. लेकिन यह वीडियो इस बात का गवाह जरूर है कि बरसात और गर्मी के मौसम में सांप अक्सर घरों और कमरों में घुस आते हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Water Tank Collapse: अचानक भरभराकर गिरी पानी की टंकी, वीडियो देख दहल जाएगा दिल