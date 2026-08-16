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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सोते शख्स पर चढ़ गया कोबरा, खुली आंख तो मच गई चीख-पुकार

Video: सोते शख्स पर चढ़ गया कोबरा, खुली आंख तो मच गई चीख-पुकार

एक शख्स गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक एक कोबरा उसके बिस्तर पर चढ़ गया. जैसे ही उसे सांप का एहसास हुआ, वह घबराकर चीखने लगा और सांप भी फुर्ती से कमरे के कोने में भाग गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बेहद डरावना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. वीडियो में एक शख्स अपने कमरे में चारपाई पर आराम से सोता हुआ दिखाई दे रहा है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ होता है जिसकी उसने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी.

सोते हुए शख्स पर चढ़ा कोबरा

वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय शख्स गहरी नींद में सो रहा है. इसी दौरान एक लंबा कोबरा सांप धीरे-धीरे उसकी चारपाई पर चढ़ जाता है. कुछ सेकंड तक सांप उसके बेहद करीब रहता है, जबकि सो रहे व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगती.

 
 
 
 
 
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थोड़ी सी हलचल से हो सकता था बड़ा हादसा

सबसे खौफनाक बात यह है कि कोबरा उसके शरीर पर ही रेंगता हुआ नजर आता है. अगर उस समय सांप ने हमला कर दिया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. कमरे में लगे कैमरे में यह पूरा नजारा कैद हो गया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की सांसें थम गईं.

अपने ऊपर सांप को देख हाथ पैर मारने लगा शख्स

वीडियो में आगे दिखाई देता है कि अचानक सो रहे शख्स को कुछ अजीब महसूस होता है और जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर सांप है, वह घबराकर जोर-जोर से हाथ-पैर मारने लगता है और चीख पड़ता है. उसकी अचानक हुई हरकत से कोबरा भी बुरी तरह डर जाता है और फुर्ती से पलंग से नीचे कूद जाता है. इसके बाद सांप तेजी से कमरे के एक कोने की ओर भागता है और वहां जाकर छिप जाता है. कुछ ही सेकंड का यह दृश्य इतना डरावना है कि वीडियो देखने वाले लोग भी सहम गए हैं.

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यूजर्स बोले, ये तो हॉरर फिल्म के सीन से भी ज्यादा खतरनाक है

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर शख्स की नींद थोड़ी देर और नहीं खुलती तो बड़ा हादसा हो सकता था. कई लोग इसे "जिंदगी और मौत के बीच कुछ सेकंड का फासला" बता रहे हैं. हालांकि वीडियो कहां का है और घटना कब हुई, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. लेकिन यह वीडियो इस बात का गवाह जरूर है कि बरसात और गर्मी के मौसम में सांप अक्सर घरों और कमरों में घुस आते हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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