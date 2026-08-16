भारत में मुफ्त इलाज पाकर हैरान रह गया अमेरिकी टूरिस्ट- वीडियो वायरल
ओडिशा में घूम रहे एक अमेरिकी टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ गई और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इलाज के बाद जब उससे कोई फीस नहीं ली गई तो वह हैरान रह गया.
भारत घूमने आए एक अमेरिकी टूरिस्ट के साथ ऐसा अनुभव हुआ, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है. अमेरिका के रहने वाले फिल्ममेकर माइक (Mike) भारत आने के सिर्फ पांच दिन बाद ही अस्पताल पहुंच गए. हालांकि वजह कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद माना कि उन्होंने स्वादिष्ट भारतीय खाना जरूरत से ज्यादा खा लिया था.
ओडिशा में बिगड़ी तबीयत
माइक उस समय ओडिशा के एक ग्रामीण इलाके में घूम रहे थे. उन्होंने बताया कि लगातार 12 घंटे तक उन्हें उल्टियां होती रहीं. हालत ऐसी हो गई कि हर 15 मिनट में उन्हें उल्टी आ रही थी. इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया.
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अस्पताल के बेड से शेयर किया वीडियो
माइक ने अस्पताल के बेड से एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में वह हाथ में लगी IV ड्रिप और इलाज दिखाते हुए मजाकिया अंदाज में अपनी कहानी बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोग यह सोचने लगेंगे कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन सच्चाई कुछ और है.
'खाना इतना अच्छा था कि ज्यादा खा लिया'
माइक ने साफ कहा कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह खराब खाना नहीं था. उन्होंने बताया कि भारतीय खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह खुद को रोक नहीं पाए और जरूरत से ज्यादा खा लिया. बाद में उसी का असर उनकी सेहत पर पड़ा. उन्होंने मजाक में कहा कि उन्होंने खाना ज्यादा खाकर खुद ही अपनी परेशानी बढ़ा ली.
अस्पताल का बिल सुनकर रह गए हैरान
इलाज के बाद माइक को सबसे ज्यादा हैरानी अस्पताल के बिल को लेकर हुई. उन्होंने बताया कि अमेरिका में अगर उन्हें इसी तरह का इलाज मिलता तो हजारों डॉलर खर्च हो सकते थे. सिर्फ IV फ्लूइड, उल्टी रोकने की दवा और इंजेक्शन के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती. लेकिन भारत के सरकारी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा. यह बात उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज थी.
'एक पैसा भी नहीं लिया'
माइक ने वीडियो में हंसते हुए कहा कि अस्पताल वालों ने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया. उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में बताया और कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है. यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है.
सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "Free healthcare, क्या कमाल की चीज है." एक और यूजर ने कहा, "ओडिशा में आपका स्वागत है भाई, यहां इलाज लगभग मुफ्त है." वहीं कुछ लोगों ने माइक को सलाह दी कि भारत में नया खाना खाते समय शुरुआत हल्के खाने और दही-फल से करनी चाहिए ताकि पेट धीरे-धीरे आदत डाल सके.
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वीडियो हो रहा है वायरल
माइक का यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुका है. लोग न सिर्फ उनकी कहानी को पसंद कर रहे हैं, बल्कि भारत की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि भारत में कम खर्च या मुफ्त इलाज की सुविधा विदेशियों को भी हैरान कर देती है.
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