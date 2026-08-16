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भारत में मुफ्त इलाज पाकर हैरान रह गया अमेरिकी टूरिस्ट- वीडियो वायरल

ओडिशा में घूम रहे एक अमेरिकी टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ गई और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इलाज के बाद जब उससे कोई फीस नहीं ली गई तो वह हैरान रह गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 04:50 PM (IST)
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भारत घूमने आए एक अमेरिकी टूरिस्ट के साथ ऐसा अनुभव हुआ, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है. अमेरिका के रहने वाले फिल्ममेकर माइक (Mike) भारत आने के सिर्फ पांच दिन बाद ही अस्पताल पहुंच गए. हालांकि वजह कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद माना कि उन्होंने स्वादिष्ट भारतीय खाना जरूरत से ज्यादा खा लिया था.

ओडिशा में बिगड़ी तबीयत

माइक उस समय ओडिशा के एक ग्रामीण इलाके में घूम रहे थे. उन्होंने बताया कि लगातार 12 घंटे तक उन्हें उल्टियां होती रहीं. हालत ऐसी हो गई कि हर 15 मिनट में उन्हें उल्टी आ रही थी. इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया.

 
 
 
 
 
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अस्पताल के बेड से शेयर किया वीडियो

माइक ने अस्पताल के बेड से एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में वह हाथ में लगी IV ड्रिप और इलाज दिखाते हुए मजाकिया अंदाज में अपनी कहानी बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोग यह सोचने लगेंगे कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन सच्चाई कुछ और है.

'खाना इतना अच्छा था कि ज्यादा खा लिया'

माइक ने साफ कहा कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह खराब खाना नहीं था. उन्होंने बताया कि भारतीय खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह खुद को रोक नहीं पाए और जरूरत से ज्यादा खा लिया. बाद में उसी का असर उनकी सेहत पर पड़ा. उन्होंने मजाक में कहा कि उन्होंने खाना ज्यादा खाकर खुद ही अपनी परेशानी बढ़ा ली.

अस्पताल का बिल सुनकर रह गए हैरान

इलाज के बाद माइक को सबसे ज्यादा हैरानी अस्पताल के बिल को लेकर हुई. उन्होंने बताया कि अमेरिका में अगर उन्हें इसी तरह का इलाज मिलता तो हजारों डॉलर खर्च हो सकते थे. सिर्फ IV फ्लूइड, उल्टी रोकने की दवा और इंजेक्शन के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती. लेकिन भारत के सरकारी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा. यह बात उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज थी.

'एक पैसा भी नहीं लिया'

माइक ने वीडियो में हंसते हुए कहा कि अस्पताल वालों ने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया. उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में बताया और कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है. यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "Free healthcare, क्या कमाल की चीज है." एक और यूजर ने कहा, "ओडिशा में आपका स्वागत है भाई, यहां इलाज लगभग मुफ्त है." वहीं कुछ लोगों ने माइक को सलाह दी कि भारत में नया खाना खाते समय शुरुआत हल्के खाने और दही-फल से करनी चाहिए ताकि पेट धीरे-धीरे आदत डाल सके.

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वीडियो हो रहा है वायरल

माइक का यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुका है. लोग न सिर्फ उनकी कहानी को पसंद कर रहे हैं, बल्कि भारत की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि भारत में कम खर्च या मुफ्त इलाज की सुविधा विदेशियों को भी हैरान कर देती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 04:50 PM (IST)
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