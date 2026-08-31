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फर्जी पिज्जा किए ऑर्डर, फिर लोगों को धमकाया- सिरफिरा गिरफ्तार

आरोपी सिर्फ एक-दो पिज्जा मंगाकर शांत नहीं बैठता था, बल्कि भारी-भरकम ऑर्डर देता था. एक मामले में तो उसने एक साथ 300 पिज्जा बुक कर दिए, जिसकी कुल कीमत लगभग 37,000 ज्लॉटी थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Aug 2026 10:24 AM (IST)
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कहते हैं कि मजाक की भी एक सीमा होती है, लेकिन पोलैंड के स्जेसिन शहर के एक 23 साल के युवक ने अपनी हरकतों से इसे खौफनाक अपराध में बदल दिया. इस सिरफिरे शख्स ने देश भर के अनजान लोगों के पते पर सैकड़ों फर्जी पिज्जा ऑर्डर प्लेस कर दिए. ताज्जुब की बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर ये ऑर्डर भेजे गए, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी. पोलैंड की सेंट्रल ब्यूरो फॉर कॉम्बैटिंग साइबरक्राइम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है.

एक साथ 300 पिज्जा का ऑर्डर, रेस्टोरेंट्स को लाखों का चूना

आरोपी सिर्फ एक-दो पिज्जा मंगाकर शांत नहीं बैठता था, बल्कि भारी-भरकम ऑर्डर देता था. एक मामले में तो उसने एक साथ 300 पिज्जा बुक कर दिए, जिसकी कुल कीमत लगभग 37,000 ज्लॉटी थी. कई रेस्टोरेंट्स ने ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में भारी वित्तीय नुकसान उठाया, जबकि कुछ रेस्टोरेंट्स ने समय पर इतने सारे पिज्जा बना पाना असंभव देखकर ऑर्डर कैंसिल कर दिया. स्जेसिन के अलावा उसने वारसॉ, क्राको और व्रोकला जैसे बड़े शहरों के पते पर भी डिलीवरी बुक कराई थी.

ऑर्डर नोट में भेजता था धमकियां और सीक्रेट जानकारियां

यह मामला सिर्फ आर्थिक नुकसान या हंसी-मजाक तक सीमित नहीं था. आरोपी फर्जी ऑर्डर के साथ बेहद परेशान करने वाले डिलीवरी नोट्स भी भिजवाता था. इसमें वह पीड़ितों की ऐसी निजी जानकारियां लिखता था जो सिर्फ उनके नजदीकी रिश्तेदारों को पता हो सकती थीं. इतना ही नहीं, नोट्स में बच्चों के अपहरण, दफ्तरों में आग लगाने और सड़क हादसे करवाने जैसी खौफनाक धमकियां भी लिखी होती थीं. इससे कई लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हो गए थे.

8 साल के लिए जेल जाने की नौबत

पुलिस की साइबर टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी कर उसका कंप्यूटर, मोबाइल और डेटा स्टोरेज डिवाइस जब्त कर लिए हैं. आरोपी पर स्टॉकिंग, पहचान चोरी और कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. अगर अदालत में दोष साबित हो जाता है, तो इस प्रैंकस्टर को 8 साल तक की जेल हो सकती है. हालांकि, पुलिस अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था.

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यूजर्स हुए आग बबूला, दी सावधान रहने की सलाह

पोलैंड में सैकड़ों फर्जी पिज्जा ऑर्डर देकर कंपनियों को लाखों का चूना लगाने और लोगों को खौफनाक धमकियां भेजने वाले 23 साल के युवक की खबर सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी फैल गई है. इस अजीबोगरीब और खतरनाक मामले पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह महज कोई प्रैंक या हंसी-मजाक नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना और एक गंभीर साइबर अपराध है, जिसने रेस्टोरेंट्स के साथ-साथ आम निर्दोष लोगों की रातों की नींद हराम कर दी. लोगों का मानना है कि किसी के नाम पर झूठे ऑर्डर बुक करके बच्चों के अपहरण और आगजनी जैसी धमकियां देना बेहद नीच हरकत है, और ऐसे सिरफिरे शख्स को अपनी इन हरकतों की भारी कीमत चुकानी ही चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 10:24 AM (IST)
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