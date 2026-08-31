फर्जी पिज्जा किए ऑर्डर, फिर लोगों को धमकाया- सिरफिरा गिरफ्तार

कहते हैं कि मजाक की भी एक सीमा होती है, लेकिन पोलैंड के स्जेसिन शहर के एक 23 साल के युवक ने अपनी हरकतों से इसे खौफनाक अपराध में बदल दिया. इस सिरफिरे शख्स ने देश भर के अनजान लोगों के पते पर सैकड़ों फर्जी पिज्जा ऑर्डर प्लेस कर दिए. ताज्जुब की बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर ये ऑर्डर भेजे गए, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी. पोलैंड की सेंट्रल ब्यूरो फॉर कॉम्बैटिंग साइबरक्राइम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है.

एक साथ 300 पिज्जा का ऑर्डर, रेस्टोरेंट्स को लाखों का चूना

आरोपी सिर्फ एक-दो पिज्जा मंगाकर शांत नहीं बैठता था, बल्कि भारी-भरकम ऑर्डर देता था. एक मामले में तो उसने एक साथ 300 पिज्जा बुक कर दिए, जिसकी कुल कीमत लगभग 37,000 ज्लॉटी थी. कई रेस्टोरेंट्स ने ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में भारी वित्तीय नुकसान उठाया, जबकि कुछ रेस्टोरेंट्स ने समय पर इतने सारे पिज्जा बना पाना असंभव देखकर ऑर्डर कैंसिल कर दिया. स्जेसिन के अलावा उसने वारसॉ, क्राको और व्रोकला जैसे बड़े शहरों के पते पर भी डिलीवरी बुक कराई थी.

ऑर्डर नोट में भेजता था धमकियां और सीक्रेट जानकारियां

यह मामला सिर्फ आर्थिक नुकसान या हंसी-मजाक तक सीमित नहीं था. आरोपी फर्जी ऑर्डर के साथ बेहद परेशान करने वाले डिलीवरी नोट्स भी भिजवाता था. इसमें वह पीड़ितों की ऐसी निजी जानकारियां लिखता था जो सिर्फ उनके नजदीकी रिश्तेदारों को पता हो सकती थीं. इतना ही नहीं, नोट्स में बच्चों के अपहरण, दफ्तरों में आग लगाने और सड़क हादसे करवाने जैसी खौफनाक धमकियां भी लिखी होती थीं. इससे कई लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हो गए थे.

8 साल के लिए जेल जाने की नौबत

पुलिस की साइबर टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी कर उसका कंप्यूटर, मोबाइल और डेटा स्टोरेज डिवाइस जब्त कर लिए हैं. आरोपी पर स्टॉकिंग, पहचान चोरी और कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. अगर अदालत में दोष साबित हो जाता है, तो इस प्रैंकस्टर को 8 साल तक की जेल हो सकती है. हालांकि, पुलिस अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था.

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यूजर्स हुए आग बबूला, दी सावधान रहने की सलाह

पोलैंड में सैकड़ों फर्जी पिज्जा ऑर्डर देकर कंपनियों को लाखों का चूना लगाने और लोगों को खौफनाक धमकियां भेजने वाले 23 साल के युवक की खबर सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी फैल गई है. इस अजीबोगरीब और खतरनाक मामले पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह महज कोई प्रैंक या हंसी-मजाक नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना और एक गंभीर साइबर अपराध है, जिसने रेस्टोरेंट्स के साथ-साथ आम निर्दोष लोगों की रातों की नींद हराम कर दी. लोगों का मानना है कि किसी के नाम पर झूठे ऑर्डर बुक करके बच्चों के अपहरण और आगजनी जैसी धमकियां देना बेहद नीच हरकत है, और ऐसे सिरफिरे शख्स को अपनी इन हरकतों की भारी कीमत चुकानी ही चाहिए.

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