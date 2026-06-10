पानी की टंकी से एक साथ निकले 27 सांप, देखने वालों की कांप गई रूह- वीडियो वायरल

27 Snakes Found In Water Tank: गर्मी का मौसम आते ही और बारिश शुरू होने से पहले ज्यादातर लोग अपने घरों की पानी की टंकियों की सफाई करवाते हैं, ताकि परिवार को साफ और सुरक्षित पानी मिल सके. लेकिन जरा सोचिए, अगर आप टंकी साफ करने जाएं और उसके अंदर आपको एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों सांप दिखाई दें, तो आपकी क्या हालत होगी? ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक पानी की टंकी के अंदर बड़ी संख्या में सांप दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं.

हरिद्वार के घर की टंकी में मिला सांपों का झुंड

वायरल पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार यह घटना उत्तराखंड के हरिद्वार की बताई जा रही है. पोस्ट के मुताबिक एक घर में काफी समय से नल में पानी आने की समस्या हो रही थी. जब घरवालों ने कारण जानने के लिए पानी की टंकी खोली तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. टंकी के भीतर एक साथ 27 सांप मौजूद थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप पानी से भरी टंकी में इधर-उधर रेंग रहे हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि पूरा दृश्य बेहद डरावना लग रहा है. बताया गया है कि इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर सभी सांपों का रेस्क्यू किया.

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वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग यह देखकर हैरान हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में सांप एक ही टंकी में कैसे पहुंच गए. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे देखकर डर जाहिर किया और कहा कि वे अब अपनी पानी की टंकी की नियमित जांच जरूर करेंगे. वीडियो में दिखाई दे रहा नजारा किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता. हालांकि पोस्ट में यह दावा किया गया है कि टंकी से कुल 27 सांप निकले और वन विभाग की टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींच रहा है.

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