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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरस्सी समझ सांप पकड़ रही थी बच्ची, ऐसा किया पलटवार कि फूल गई सांसे- वीडियो देख कांप उठेंगे आप

रस्सी समझ सांप पकड़ रही थी बच्ची, ऐसा किया पलटवार कि फूल गई सांसे- वीडियो देख कांप उठेंगे आप

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क किनारे घांस में एक कोपर-हेड रेसर सांप पड़ा हुआ है. ये सांप काफी आक्रामक होता है और काटने में महारत रखता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jul 2026 05:06 PM (IST)
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सांप, एक ऐसा नाम जिसके लिए कहा जाता है कि सामने आ जाए तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. बड़े से बड़े धुरंधर भी इनके पास जाने से पहले कई बार सोचते हैं. ऐसे में कैसा हो कि मोहल्ले की छोटी बच्चियां सांप को किसी रस्सी की तरह पकड़ने की कोशिश करे और उसके साथ खेलने लगे. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची अपनी बहन के साथ घांस में पड़े एक सांप को जानबूझकर छेड़ती है और जब सांप उस पर अटैक करता है तो वो भागकर दूर चली जाती है. ऐसा कई बार होता है, वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

कॉपर-हेड रेसर को पकड़ने लगी छोटी बच्ची

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क किनारे घांस में एक कोपर-हेड रेसर सांप पड़ा हुआ है. ये सांप काफी आक्रामक होता है और काटने में महारत रखता है. लेकिन बावजूद इसके ये बच्चियां सांप को ऐसे पकड़ने की कोशिश करती है मानों वो एक रस्सी हो. जैसे ही बच्ची उस सांप को पकड़ती है वैसे ही सांप पलटकर उस पर हमला करता है और वो भागकर दूर खड़ी हो जाती है.

 
 
 
 
 
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सांप करता रहा बार बार अटैक

इसके बाद भी उसका मन नहीं भरता तो वो सांप को फिर से छूने की कोशिश करती है और सांप फिर से उस पर हमला कर देता है. लेकिन दोनों ही बार बच्ची बच निलकती है. सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बच्चियों के साथ दो व्यस्क कैमरा मैन हैं और वो बच्चियों को सांप पकड़ने से रोकने के बजाए इस खतरनाक काम को करने का बढ़ावा दे रहे हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

जहरीला नहीं लेकिन बेहद खतरनाक है कॉपर हेड रेसर

आपको बता दें कि कॉपर-हेड रेसर सांप बेहद आक्रामक और खतरनाक होता है. अगर ये काट ले तो खून काफी तेजी से निकलता है और गहरा जख्म होने का खतरा रहता है. हालांकि ये जहरीला नहीं होता लेकिन ज्यादा घाव लगने से खून ज्यादा बहने की संभावना होती है जिससे कई मौकों पर तबीयत बिगड़ने के चांस बन जाते हैं.

यह भी पढ़ें: King Cobra Rescue Viral Video: 10 फिट लंबा कोबरा निकला तो महिला ने खिलौना समझकर पकड़ लिया, होश उड़ा देगा यह वीडियो

यूजर्स बोले, धंधा हो सकता है लेकिन तरीका एक दम गलत है

वीडियो को wisata_sabari_usaha नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोई इस बच्ची को फोन दो. एक और यूजर ने लिखा...बेटा काट लिया तो दर्द से ही जान निकल जाएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है ये परिवार सांप पकड़ने का काम करता है और उसी की ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि एक दम गलत तरीका है.

यह भी पढ़ें: Mobile Phone Theft in Hospital: अस्पताल में घुसा चोर और उठा ले गया मरीजों के मोबाइल फोन, चोरी का वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 05:06 PM (IST)
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