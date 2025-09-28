ट्रेन में चाय बेचने का धांसू जुगाड़, वीडियो देख लिया तो पीट लेंगे माथा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन में चाय बेचने का धांसू जुगाड़, वीडियो देख लिया तो पीट लेंगे माथा

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Sep 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

आज सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. सुबह उठते ही सबसे पहले फोन निकालते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, X या यूट्यूब देख लेते हैं. यही दिन की शुरुआत बन गई है. रोज कुछ नया वायरल होता है. कभी कोई मीम, कोई हैरतअंगेज वीडियो, तो कभी कोई फनी रील, ऐसे में छोटा सा वीडियो देखते ही लोग उसे शेयर कर देते हैं, कमेंट करने लगते हैं और रिएक्शन देते हैं, हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. जिसमें ट्रेन में चाय बेचने का एक ऐसा ताजा और धांसू जुगाड़ देख, लोगों की नजरें खुली की खुली रह गई हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में एक व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे के बाहर से केतली और चाय का कप लेकर घूमता है और ट्रेन के बाहर से ही चाय बेचना शुरू कर देता है. चाय बेचने वाले व्यक्ति ट्रेन की खिड़की से कप अंदर बैठे व्यक्ति को देता है फिर ट्रेन की खिड़की की जाली से केतली को लगाकर चाय कप में डालता है. यह वीडियो X पर शेयर किया गया है. इसके साथ ही इस पोस्ट पर कैप्शन लिखा है कि जिनको करना है बिजनेस वो कैसे भी कर लेगा, तुम बस उसे टरकाने के बहाने खोजते रहना. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर किए कमेंट्स

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग चाय वाले की मेहनत और जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ मजाकिया कमेंट्स भी कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा है कि सच में जिनके पास इरादा होता है, वो काम के लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे धांसू आइडियाज से ही छोटे व्यवसाय भी फलते-फूलते हैं. 

Published at : 28 Sep 2025 01:12 PM (IST)
