Video: भाई का बर्थडे है! लड़कों ने मनाया कोबरा का जन्मदिन, सांप ने फन मारकर काटा केट, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक अनोखे बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक मिलकर एक सांप का बर्थडे मना रहे हैं. वीडियो पर लोगों ने कई फनी कमेंट्स किए है. देखें वीडियो.
Social Media Viral Video: आम लोगों को बर्थडे मनाते तो आपने देखा ही होगा और आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अनोखी बात है लोग तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल वीडियो में कुछ युवक मिलकर एक सांप का बर्थडे मना रहे हैं. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा! ये अनोखे बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
सांप को हैप्पी बर्थडे टू यू विश किया
वीडियो में देखा गया है कि कुछ युवक खड़े हैं और बीच में एक सांप भी नजर आ रहा है और सामने एक केक भी दिखाई दे रहा है. केक के ऊपर सांप लिख हुआ है. आगे वीडियो में देखा गया है कि सभी युवक मिलकर हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर सांप को बर्थडे विश करते हैं और गाने के खत्म होते ही सांप भी केक की तरफ झपट्टा मारता है, मानो जैसे वो केक काट रहा हो. सांप को ऐसा करते देख युवक बहुत खुश हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.
साप का जन्मदिन 😅 pic.twitter.com/ZJyXWtaa54— Annu (@annu_1AD) September 26, 2025
लोगों ने वीडियो पर फनी कमेंट्स किए
कई लोग इस वीडियो को मजे से देख रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सांप बहुत ही जहरीला होता है और ऐसा करके युवक अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि रील बनाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं.
कुछ लोगों ने तो वीडियो पर फनी कमेंट्स भी किए है. लोगों ने कहा कि अगर सांप ने बदले में रिटर्न गिफ्ट दे दिया न तो लेने के देने पड़ जाएंगे. हालांकि, ये सच है कि लोगों को इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए, जिससे उनकी जान को खतरा पहुंचे.
