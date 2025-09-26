Social Media Viral Video: नवरात्रि के पावन पर्व पर सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने मां दुर्गा के सभी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अक्सर हम फोटो में मां दुर्गा को शेर पर सवार देखते हैं, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक शेर मां दु्र्गा के मंदिर के सामने बड़े ही आराम से बैठा है और उनकी तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

शेर मंदिर के आगे हाथ जोड़कर बैठा

वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय मां दुर्गा के मंदिर के सामने एक शेर आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. मंदिर नीले रंग की लाइट से जगमगा रहा है. शेर मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठा है और उसका वहां चुपचाप बैठना पूरे माहौल को दिव्य बना रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेर बिल्कुल शांत है और किसी भी तरह की हलचल नहीं कर रहा है. ऐसा लग रहा है मानो शेर मां दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर बैठा है.

A miraculous sight a lion appear in front of the Maa Durga temple.



Mata herself has sent her vahana to bless the devotees. Jai Mata Di 🙏 pic.twitter.com/dsgGhPw0EB — Akanksha Parmar (@iAkankshaP) September 26, 2025

ये दृश्य लोगों को बिल्कुल अनोखा लगा

वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं. ये दृश्य लोगों के लिए बिल्कुल अनोखा और मनमोहक है. हिंदू धर्म में मां दुर्गा का वाहन शेर है और इस वीडियो में शेर की उपस्थिति को मां दुर्गा की कृपा के रूप में देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि मां दुर्गा ने अपने वाहन को श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए भेजा है और भी कई तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.