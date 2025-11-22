हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा

अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो लोगों का दिमाग घूमा रहा है. वीडियो में यात्री चलती ट्रेन की छत पर बैठकर पिकनिक मनाते दिखाई दे रहे हैं और बच्चे ऐसे घूम रहे हैं मानों गार्डन में हों.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Nov 2025 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारत हो या कोई और देश हमेशा से रेलवे सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ताजा वीडियो तो सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में एक तेज रफ्तार ट्रेन अपनी पटरी पर दौड़ रही है और उसकी छत पर यात्री ऐसे आराम फरमा रहे हैं जैसे किसी पार्क या मैदान में पिकनिक मना रहे हों. हालांकि वीडियो बांग्लादेश रेलवे का बताया जा रहा है.

ट्रेन की छत पर बैठ पिकनिक मनाते दिखे लोग

दरअसल, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन की छत पर बैठे लोग न तो किसी खतरे को महसूस कर रहे हैं और न ही किसी तरह की जल्दबाजी में दिख रहे हैं. बच्चे छत पर इधर-उधर टहलते दिखाई देते हैं. एक भेल-पूरी वाला छत पर बैठे यात्रियों के बीच ठेले जैसी सर्विस देता नजर आता है. लोग उससे आराम से भेलपूरी लेकर खाते दिख रहे हैं. मानो यह चलती ट्रेन न होकर किसी खुले मैदान का पिकनिक स्पॉट हो.

बांग्लादेश से अक्सर सामने आते रहते हैं ऐसे वीडियो

ये पहला वीडियो नहीं है जिसमें रेलवे सुरक्षा और स्वंय सुरक्षा का इस तरह से मजाक उड़ाया गया हो. इससे पहले भी बांग्लादेश रेलवे के ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए हैं. लोग ट्रेन की छतों, लोको में और डिब्बो के बीच वाले गैप में बैठकर यात्रा करते दिखाई दिए हैं. हालांकि एबीपी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया दावों पर आधारित लिखी गई है.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं. कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि "ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं" जबकि कुछ इसे उपमहाद्वीप की 'जुगाड़ संस्कृति' बता रहे हैं. हालांकि इस तरह छत पर यात्रा करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है. इससे जान जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

Published at : 22 Nov 2025 09:51 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Picnic On Train Roof
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में शहीद हुए पायलट को UAE सेना ने भी दी श्रद्धांजलि, IAF ने शेयर किया वीडियो
'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में शहीद हुए पायलट को UAE सेना ने भी दी श्रद्धांजलि, IAF ने शेयर किया वीडियो
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast Update: आतंक, Al-Falah और मदनी...राजनीति का सेंटर प्वाइंट! Terrorist Umar
IFFI GOA 2025 में Vintage Camera का खास Collection | Ft. Sarvesh S. Deorukhakar
Bihar चुनाव के खत्म होते ही बंगाल में शुरु हो गई वोट बैंक की तैयारी? | Bengal Election | Mamata
IPO Alert: Sudeep Pharma IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast Update: चक्की-केमिकल-बारूद मिलग गए सारे सबूत! Terrorist Umar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में शहीद हुए पायलट को UAE सेना ने भी दी श्रद्धांजलि, IAF ने शेयर किया वीडियो
'साहस, समर्पण, सम्मान', तेजस क्रैश में शहीद हुए पायलट को UAE सेना ने भी दी श्रद्धांजलि, IAF ने शेयर किया वीडियो
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
क्रिकेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे सीधा कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर आया अपडेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
महज 20 रुपये में मेडिकल कवर, इतने बड़े अमाउंट तक मिल जाएगा क्लेम
महज 20 रुपये में मेडिकल कवर, इतने बड़े अमाउंट तक मिल जाएगा क्लेम
ट्रेंडिंग
राजनीति में तनाव, मीटिंग में ठहाके! ट्रम्प ने ममदानी से कहा ‘हां बोल दो भाई' और हिल गया इंटरनेट
राजनीति में तनाव, मीटिंग में ठहाके! ट्रम्प ने ममदानी से कहा ‘हां बोल दो भाई' और हिल गया इंटरनेट
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget