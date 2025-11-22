अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा

भारत हो या कोई और देश हमेशा से रेलवे सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ताजा वीडियो तो सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में एक तेज रफ्तार ट्रेन अपनी पटरी पर दौड़ रही है और उसकी छत पर यात्री ऐसे आराम फरमा रहे हैं जैसे किसी पार्क या मैदान में पिकनिक मना रहे हों. हालांकि वीडियो बांग्लादेश रेलवे का बताया जा रहा है.

ट्रेन की छत पर बैठ पिकनिक मनाते दिखे लोग

दरअसल, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन की छत पर बैठे लोग न तो किसी खतरे को महसूस कर रहे हैं और न ही किसी तरह की जल्दबाजी में दिख रहे हैं. बच्चे छत पर इधर-उधर टहलते दिखाई देते हैं. एक भेल-पूरी वाला छत पर बैठे यात्रियों के बीच ठेले जैसी सर्विस देता नजर आता है. लोग उससे आराम से भेलपूरी लेकर खाते दिख रहे हैं. मानो यह चलती ट्रेन न होकर किसी खुले मैदान का पिकनिक स्पॉट हो.

बांग्लादेश से अक्सर सामने आते रहते हैं ऐसे वीडियो

ये पहला वीडियो नहीं है जिसमें रेलवे सुरक्षा और स्वंय सुरक्षा का इस तरह से मजाक उड़ाया गया हो. इससे पहले भी बांग्लादेश रेलवे के ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए हैं. लोग ट्रेन की छतों, लोको में और डिब्बो के बीच वाले गैप में बैठकर यात्रा करते दिखाई दिए हैं. हालांकि एबीपी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया दावों पर आधारित लिखी गई है.

यूजर्स ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं. कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि "ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं" जबकि कुछ इसे उपमहाद्वीप की 'जुगाड़ संस्कृति' बता रहे हैं. हालांकि इस तरह छत पर यात्रा करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है. इससे जान जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है.

