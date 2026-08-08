उत्तराखंड के युवक ने बनाई 'फ्लाइंग कार', CM धामी भी हुए टैलेंट के मुरीद

लोकप्रिय कॉमिक्स 'चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार' आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, तब ये सब बातें महज एक कल्पना मात्र लगती थीं. मगर, अब ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाला युवा ने इस कल्पना को हकीकत में बदला है. अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा के काफलीखान गांव के युवा ने रवि टम्टा ने उड़ने वाली कार बनाई है. अल्मोड़ा के इस युवा के टैलेंट की हर कोई तारीफ कर रहा है.

अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा के काफलीखान गांव के युवा ने रवि टम्टा ने एक फ्लाइंग व्हीकल प्रोटोटाइप का सफल टेस्ट कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. अल्मोड़ा के रवि टम्टा की फ्लाइंग व्हीकल सोशल मिडिया में छाई हुई है. रवि ने अपनी मशीन का ट्रायल अल्मोड़ा के एक मैदान में किया.

पंत की जमीन वाली गुहार पर CM धामी ने दिया जवाब, कहा- 'आप उत्तराखंड के...'

रवि के इनोवेशन का बड़ा हिस्सा है मशीन

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रवि ने देहरादून के पेट्रोलियम विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. रवि की ये मशीन एक बड़ा इनोवेशन है. रवि हैपिका स्काई प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ है. रवि टम्टा इस प्रोजेक्ट को एक सुरक्षित, इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल बनाने और भारत में पर्सनल स्काई मोबिलिटी लाने के मकसद से डेवलप कर रहे हैं. कई सालों की मेहतन और टेस्टिंग के बाद प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक उड़ान भरना प्रोजेक्ट के लिए पहला बड़ा माइलस्टोन है.

उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टम्टा जी को ड्रोन तकनीक में नवाचार करते हुए HAPIDA SKYNEX प्रोटोटाइप के सफल उड़ान परीक्षण पर हार्दिक बधाई।



आपकी यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कोई कमी नहीं है। आपका यह अभिनव प्रयास… pic.twitter.com/sR7KZ8AWoO — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2026 ">

सीएम धामी ने दी बधाई, शेयर की वीडियो

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, "उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टम्टा जी को ड्रोन तकनीक में नवाचार करते हुए HAPIDA SKYNEX प्रोटोटाइप के सफल उड़ान परीक्षण पर हार्दिक बधाई. आपकी यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कोई कमी नहीं है."

पूरे देश के प्रेणनास्त्रोत है रवि का प्रयास- सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि, "आपका यह अभिनव प्रयास उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. विश्वास है कि आप भविष्य में भी अपने नवाचारों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएँगे. आपके उज्ज्वल भविष्य एवं निरंतर सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं."

CM योगी ने मंच से लिया सपा विधायक का नाम, रितेश पांडेय का जिक्र कर बढ़ाई हलचल