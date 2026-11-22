सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद भावुक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक बेटी अपने माता-पिता को ट्रेन की खिड़की से विदा करते हुए उनका वीडियो बना रही है. वहीं, माता-पिता भी मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे हैं. जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है, वे कुछ दूर तक उसके साथ-साथ चलते हैं. इस दौरान उनके चेहरे पर बेटी से बिछड़ने की खुशी और उदासी दोनों नजर आती हैं. वीडियो को देखकर कई लोग अपने परिवार और घर से दूर रहने के दिनों को याद कर रहे हैं.

ट्रेन के साथ चलते रहे माता-पिता

यह वीडियो नोएडा की रहने वाली अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में अनुष्का ट्रेन की खिड़की से बाहर अपने माता-पिता को रिकॉर्ड करती नजर आती हैं. दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बेटी को हाथ हिला रहे होते हैं. जैसे ही ट्रेन धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, वे भी उसके साथ कुछ दूर तक चलते हैं. दोनों की नजरें लगातार बेटी पर रहती हैं और वे उसे हाथ हिलाकर विदा करते रहते हैं. कुछ समय बाद उनमें से एक बेटी को अंगूठे से थम्स-अप का इशारा भी करता है. अनुष्का ने इस वीडियो के साथ लिखा कि वह अपने माता-पिता से बहुत प्यार करती हैं.

पिता के इस अंदाज ने छू लिया लोगों का दिल

वीडियो में पिता का अंदाज खासतौर पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक यूजर ने उनके भावों पर ध्यान देते हुए लिखा कि पिता पीछे चुपचाप खड़े होकर दूसरों के साथ हंसते नजर आते हैं, जैसे अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे हों. लेकिन ट्रेन चलने पर वे भी उसके साथ चलने लगते हैं और आखिर में बेटी को थम्स-अप करते हैं. इस छोटे से पल ने कई लोगों को भावुक कर दिया. यूजर्स का कहना है कि माता-पिता कई बार अपने प्यार को शब्दों में नहीं बताते, लेकिन उनकी छोटी-छोटी हरकतें बहुत कुछ कह जाती हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने अनुष्का के माता-पिता के लिए लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना की. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो देखकर उनकी आंखें नम हो गईं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, यह ऐसे छोटे-छोटे पलों में साफ दिखाई देता है. कई लोगों ने अपने घर से दूर रहने और स्टेशन पर परिवार से विदा लेने के अनुभव भी याद किए. यह वीडियो दिखाता है कि माता-पिता का प्यार जताने के लिए हमेशा बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी ट्रेन के साथ कुछ कदम चलना और आखिरी बार हाथ हिलाना ही बहुत कुछ कह जाता है.

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