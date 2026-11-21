दुनिया भर के गेमिंग लवर्स को जिस घड़ी का सालों से बेसब्री से इंतजार है, वह है GTA 6. हर गेमर चाहता है कि यह गेम आते ही वह घर पर बैठकर इसका पूरा मजा ले. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर बैठे इस गेम को खेलने के लिए आपकी जेब कितनी ढीली होने वाली है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शख्स का बेहद मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़े ही अनोखे और व्यंग्यात्मक अंदाज में GTA 6 खेलने का पूरा बजट समझा रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक कैमरे के सामने उन सभी चीजों की लिस्ट दिखाता है, जिनकी जरूरत घर पर GTA 6 खेलने के लिए पड़ेगी. वीडियो की सबसे मजेदार बात शख्स का अंदाज है, वह हर सामान की भारी-भरकम कीमत बताता है और आखिर में बड़े ही मासूम और तंज भरे लहजे में 'Only' बोलता है, जिसे सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाए.

एक लाख के पार पहुंचा गेमिंग का कुल बजट

वीडियो में शख्स सबसे पहले गेम खेलने के लिए जरूरी PS5 कंसोल दिखाता है और बताता है कि इसकी कीमत 65 से 70 हजार रुपये के बीच है, और फिर कहता है 'Only'. इसके बाद वह असली गेम की बात करते हुए बताता है कि सिर्फ GTA 6 की सीडी या डिजिटल कॉपी खरीदने के लिए ही 7 से 8 हजार रुपये खर्च करने होंगे 'Only'.

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खर्चा यहीं खत्म नहीं होता. शख्स आगे बताता है कि इस हाई-ग्राफिक्स गेम का असली मजा लेने के लिए एक बढ़िया गेमिंग मॉनिटर भी चाहिए होगा, जिसकी कीमत करीब 30 से 33 हजार रुपये है 'Only'. इसके साथ ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए अच्छे हेडफोन्स, जो करीब 3 हजार रुपये के आएंगे और बाकी छोटे-मोटे खर्चे अलग से. कुल मिलाकर सिर्फ एक गेम खेलने के लिए एक लाख रुपये से ज्यादा का सीधा-सीधा फटका लगना तय है.

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सोशल मीडिया पर लगे ठहाके

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और गेमिंग कम्युनिटी के साथ-साथ आम यूजर्स भी कमेंट सेक्शन में जमकर मजे ले रहे हैं...

एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई ने जिस अंदाज में हर बार 'Only' बोला है, उसने तो मेरी किडनी तक को डरा दिया है."

दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "इतने पैसों में तो मैं असली की सेकंड हैंड बाइक खरीदकर शहर की सड़कों पर खुद ही GTA खेल लूंगा."

वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "सपने तो पूरे करने हैं, बस अब आज से ही गुल्लक में पैसे जोड़ना शुरू करना पड़ेगा."

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