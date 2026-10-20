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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'पापा की परी' का दिवाली स्टंट पड़ा भारी! बांहों में फटा रॉकेट

'पापा की परी' का दिवाली स्टंट पड़ा भारी! बांहों में फटा रॉकेट

Viral Rocket Papa ki Pari video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने घर के बाहर बड़े ही टैलेंटेड अंदाज में रॉकेट जलाने की तैयारी कर रही थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Oct 2026 10:00 AM (IST)
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दिवाली आते ही इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज और फनी वीडियोज की बाढ़ आ जाती है. कुछ लोग पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे कारनामे कर बैठते हैं कि हंसते-हंसते लोगों के पेट में दर्द हो जाए. ऐसा ही एक ताजा और बेहद मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक 'पापा की परी' का रॉकेट स्टंट बुरी तरह से बैकफायर कर गया.

रॉकेट में लगाई आग, फिर आया 'अतरंगी' दिमाग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने घर के बाहर बड़े ही टैलेंटेड अंदाज में रॉकेट जलाने की तैयारी कर रही थी. उसने कांच की बोतल में रॉकेट रखा और बड़े स्वैग के साथ उसमें आग लगा दी. यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद शायद खुद उस लड़की ने भी नहीं की होगी.

 
 
 
 
 
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बोतल को मारी लात और रॉकेट ने ले लिया 'बदला'

जैसे ही रॉकेट में चिंगारी लगी, न जाने लड़की के दिमाग में क्या खुराफात आई कि उसने रॉकेट लगी बोतल को जोर से लात मार दी. लात पड़ते ही बोतल जमीन पर लुढ़क गई और इत्तेफाक से रॉकेट का मुंह सीधा उस 'पापा की परी' की तरफ ही घूम गया.

इससे पहले कि लड़की वहां से भाग पाती, रॉकेट सीधे उसकी तरफ उड़ा और उसकी बांहों में जाकर किसी आशिक की तरह 'धमाके' के साथ फट गया. इसके बाद वीडियो वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन देखने वालों की हंसी नहीं रुक रही है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

नेटिजन्स बोले- "इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना"

इस फनी वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट सेक्शन में जमकर चुटकियां ले रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "रॉकेट ने सोचा होगा- जब तूने मुझे लात मारी, तो अब थोड़ा प्यार मैं भी जता देता हूं." वहीं दूसरे ने लिखा, "फिजिक्स के नियमों की ऐसी-तैसी करने का यही अंजाम होता है." लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और 'पापा की परी' के इस गजब के कारनामे पर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो को komalunplugged01 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: फेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 10:00 AM (IST)
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