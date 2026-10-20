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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी

रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के गर्भपात के मामले को सिर्फ महिला के अधिकार तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. यह उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार से भी जुड़ा है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 20 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता 16 साल की नाबालिग को 31 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है. अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ऐसी लड़की जो खुद किशोरावस्था से गुजर रही है उससे बच्चे को जन्म देने और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने माना कि इस मामले में गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग को गंभीर मानसिक परेशानी हो सकती है, इसलिए उसके हितों और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति देना जरूरी है.

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा, ''दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के गर्भपात के मामले को केवल महिला के अधिकार तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. यह उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार से भी जुड़ा है.'' अदालत के मुताबिक जब पीड़िता खुद किशोरावस्था के दौर से गुजर रही हो तब उससे बच्चे को जन्म देने और उसे पालने की जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद करना उचित नहीं है.

कानून में 24 हफ्ते तक की सीमा, फिर भी 31वें सप्ताह में मिली राहत

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून के तहत सामान्य मामलों में 20 सप्ताह तक और कुछ निर्धारित श्रेणियों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति का प्रावधान है. इनमें दुष्कर्म पीड़िताओं की श्रेणी भी शामिल है. हालांकि इस मामले में गर्भावस्था 31 सप्ताह की हो चुकी थी. ऐसे में अदालत ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और नाबालिग के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दी.

मेडिकल बोर्ड ने बताया प्रक्रिया के लिए फिट है नाबालिग

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग को गर्भपात की प्रक्रिया के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट पाया है. पीड़िता और उसकी मां भी गर्भावस्था समाप्त कराना चाहती थीं. उनका कहना था कि गर्भ जारी रहने से लड़की को गंभीर मानसिक आघात पहुंच सकता है. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली.

DNA जांच के लिए सुरक्षित रखा जाएगा भ्रूण का टिश्यू

अदालत को जानकारी दी गई कि नाबालिग को दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है. कोर्ट ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान भ्रूण के टिश्यू को सुरक्षित रखा जाए, ताकि दुष्कर्म से जुड़े आपराधिक मामले में जरूरत पड़ने पर डीएनए जांच कराई जा सके. इस तरह कोर्ट ने पीड़िता के इलाज के साथ-साथ मामले में सबूत सुरक्षित रखने का भी ध्यान रखा.

इलाज का खर्च सरकार उठाएगी, नवजात के जीवित जन्म लेने पर भी निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गर्भपात की मेडिकल प्रक्रिया का पूरा खर्च उठाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है तो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि नवजात को हर संभव मेडिकल सहायता मिले. अदालत ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में नाबालिग और उसके परिवार की इच्छा के अनुसार निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद देने की व्यवस्था की जाए.

पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का आदेश

अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता की पहचान किसी भी हाल में उजागर नहीं होनी चाहिए. यह याचिका लड़की की ओर से दायर की गई थी. वह यौन उत्पीड़न के बाद गर्भवती हुई थी और उसकी मां भी गर्भावस्था समाप्त कराने के पक्ष में थीं.

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Published at : 20 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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DelhI High Court DELHI NEWS
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