दशहरा पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते किए गए डायवर्ट

पूरे देश में दशहरा को लेकर उत्साह का माहौल है. इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दशहरा पर्व पर भीड़ भाड़ को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. गाड़ियों को सिर्फ निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करने की सलाह दी गई है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया, ''मंगलवार (20 अक्टूबर) को दशहरा समारोह के मद्देनजर, पूर्वी दिल्ली में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, दर्शकों और पैदल चलने वालों और गाड़ियों की भारी आवाजाही की संभावना है. जरूरत के अनुसार, शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक NH-24, रोड नंबर 57, रोड नंबर 57A, रोड नंबर 56, विकास मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.''

वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल करने की सलाह

एडवाइजरी में कहा गया है कि इस दौरान ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की गति बेहद धीमी हो सकती है. आम जनता को इन सड़कों से बचने की सलाह दी गई है और वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है.

Delhi Traffic Police issues advisory stating, "In view of the Dussehra celebrations on 20.10.2026, heavy pedestrian and vehicular movement is expected in East Delhi. Traffic diversions will remain in effect, as required, from 5:00 PM to 8:00 PM on the following roads: NH-24, Road No. 57, Road No. 57A, Road No. 56, Vikas Marg..." — ANI (@ANI) October 19, 2026

सड़क के किनारे पार्किंग करने से बचने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक एडवाजरी में ये भी कहा गया है कि अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें. वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें, सड़क के किनारे पार्किंग करने से बचने की बात कही गई है. इसके साथ ही पैदल चलने वालों और गाड़ियों की भारी आवाजाही को देखते हुए सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है.

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