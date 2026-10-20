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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदशहरा पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते किए गए डायवर्ट

दशहरा पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते किए गए डायवर्ट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि दशहरा के मद्देनजर सड़कों पर जाम और गाड़ियों की गति बेहद धीमी हो सकती है. आम लोगों को NH-24 समेत अन्य रास्तों से बचने की सलाह दी गई है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Oct 2026 08:31 AM (IST)
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पूरे देश में दशहरा को लेकर उत्साह का माहौल है. इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दशहरा पर्व पर भीड़ भाड़ को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. गाड़ियों को सिर्फ निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करने की सलाह दी गई है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया, ''मंगलवार (20 अक्टूबर) को दशहरा समारोह के मद्देनजर, पूर्वी दिल्ली में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, दर्शकों और पैदल चलने वालों और गाड़ियों की भारी आवाजाही की संभावना है. जरूरत के अनुसार, शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक NH-24, रोड नंबर 57, रोड नंबर 57A, रोड नंबर 56, विकास मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.'' 

वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल करने की सलाह

एडवाइजरी में कहा गया है कि इस दौरान ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की गति बेहद धीमी हो सकती है. आम जनता को इन सड़कों से बचने की सलाह दी गई है और वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है. 

सड़क के किनारे पार्किंग करने से बचने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक एडवाजरी में ये भी कहा गया है कि अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें. वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें, सड़क के किनारे पार्किंग करने से बचने की बात कही गई है. इसके साथ ही पैदल चलने वालों और गाड़ियों की भारी आवाजाही को देखते हुए सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 20 Oct 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Police DELHI NEWS Dussehra 2026
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