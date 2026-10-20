एशियन पैरा गेम्स 2026 में पहले दिन भारत ने 4 गोल्ड सहित 11 मेडल जीते थे. आज 20 अक्टूबर को इन खेलों का दूसरा दिन है और भारत के एथलीट कुल 11 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे. तीरंदाजी में शीतल देवी से लेकर शूटिंग में मनीष अग्रवाल तक, कई नामी खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे.

कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडू कुमार भी आज पुरुषों की 72 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे. भारत ने अब तक एशियन पैरा गेम्स 2026 में 5 गोल्ड सहित 17 मेडल जीत लिए हैं. दूसरे दिन दीप्ति जीवांजी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है.

10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में पैरालंपिक्स का सिल्वर मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल पर भी सबकी नजरें होंगी. वहीं महिलाओं की 200 मीटर टी12 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिमरन शर्मा से भी भारत को मेडल की काफी उम्मीदें होंगी. तीरंदाजी में आज खूब सारे मेडल आ सकते हैं, वहीं बैडमिंटन के खिलाड़ी भी अपने-अपने मैच जीतकर अगले चरण में प्रवेश करना चाहेंगे.

एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जम्प, 100 मीटर, 200 मीटर, शॉट पुट का फाइनल, डिसकस थ्रो, 400 मीटर और हाई जम्प में भी भारत के खिलाड़ी चुनौती पेश करते हुए दिखेंगे.