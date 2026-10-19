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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवर्दी में दुर्गा....चलती ट्रेन से गिरी महिला तो मैडम सर ने ऐसे बचाई जान

वर्दी में दुर्गा....चलती ट्रेन से गिरी महिला तो मैडम सर ने ऐसे बचाई जान

ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही महिला का पैर फिसला और वह सीधे चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने खतरनाक गैप में समाने लगीं. वहां मौजूद यात्रियों की सांसें थम गईं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Oct 2026 09:18 PM (IST)
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चलती ट्रेन से उतरते समय एक पल की जल्दबाजी किसी की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका खौफनाक नजारा महाराष्ट्र के अकोला रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. 17 अक्टूबर को नागपुर-अहमदाबाद प्रेरणा एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर एक से रवाना हुई, 55 साल की संगीता भारत खत्री नाम की महिला चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में अपना संतुलन खो बैठीं.

मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ एक सेकेंड का फासला

ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही महिला का पैर फिसला और वह सीधे चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने खतरनाक गैप में समाने लगीं. वहां मौजूद यात्रियों की सांसें थम गईं. इससे पहले कि महिला ट्रेन के पहियों के नीचे आती, पास में ही ड्यूटी पर तैनात RPF की महिला असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सोनल इंगले की नजर उन पर पड़ी.

चीते जैसी फुर्ती से बचाई जान

सोनल इंगले ने बिना एक सेकेंड गंवाए दौड़ लगाकर महिला का हाथ पकड़ा और पूरे दम से उन्हें बाहर खींच लिया. सोनल की इस फुर्ती की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया और महिला को सिर्फ हल्की खरोंचें आईं. अगर सोनल एक सेकेंड भी देर करतीं, तो महिला की जान जाना तय था.

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7 दिनों में दूसरा चमत्कार, बनीं 'रियल लाइफ सुपरहीरो'

हैरानी की बात यह है कि सोनल इंगले ने 7 दिनों के अंदर दूसरी बार किसी की जान बचाई है. इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर दो पर नवजीवन एक्सप्रेस में चढ़ते वक्त गिर रहे एक दिव्यांग बुजुर्ग यात्री को भी ऐसे ही बचाया था.

सोशल मीडिया पर RPF अफसर सोनल इंगले की इस जांबाजी की जमकर तारीफ हो रही है. लोग उन्हें 'रियल लाइफ लेडी सुपरहीरो' कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो वर्दी में दुर्गा निकली. एक और यूजर ने लिखा...नवरात्रि में माता ने ही भेजा है इन्हें.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 09:18 PM (IST)
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