वर्दी में दुर्गा....चलती ट्रेन से गिरी महिला तो मैडम सर ने ऐसे बचाई जान
ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही महिला का पैर फिसला और वह सीधे चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने खतरनाक गैप में समाने लगीं. वहां मौजूद यात्रियों की सांसें थम गईं.
चलती ट्रेन से उतरते समय एक पल की जल्दबाजी किसी की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका खौफनाक नजारा महाराष्ट्र के अकोला रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. 17 अक्टूबर को नागपुर-अहमदाबाद प्रेरणा एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर एक से रवाना हुई, 55 साल की संगीता भारत खत्री नाम की महिला चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में अपना संतुलन खो बैठीं.
मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ एक सेकेंड का फासला
ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही महिला का पैर फिसला और वह सीधे चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने खतरनाक गैप में समाने लगीं. वहां मौजूद यात्रियों की सांसें थम गईं. इससे पहले कि महिला ट्रेन के पहियों के नीचे आती, पास में ही ड्यूटी पर तैनात RPF की महिला असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सोनल इंगले की नजर उन पर पड़ी.
चीते जैसी फुर्ती से बचाई जान
सोनल इंगले ने बिना एक सेकेंड गंवाए दौड़ लगाकर महिला का हाथ पकड़ा और पूरे दम से उन्हें बाहर खींच लिया. सोनल की इस फुर्ती की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया और महिला को सिर्फ हल्की खरोंचें आईं. अगर सोनल एक सेकेंड भी देर करतीं, तो महिला की जान जाना तय था.
वर्दी में दुर्गा, प्लेटफॉर्म पर फरिश्ता। RPF ASI सोनल इंगले ने अकोला रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने से 55 साल की महिला की जान बचाई। ये उनके 7 दिनों में दूसरा लाइफ-सेविंग रेस्क्यू है! 10 अक्टूबर को दिव्यांग बुजुर्ग को भी बचाया था सोनल इंगले: नाम याद रखिए, क्योंकि ये बार-बार जान बचा रही हैं। ऑपरेशन जीवन रक्षा की असली नायिका। देश को ऐसी ही रक्षक चाहिए। 🇮🇳 #SonalIngle #RPF #Akola— Om Prakash Rastogi (@OmprakashRast13) October 19, 2026
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7 दिनों में दूसरा चमत्कार, बनीं 'रियल लाइफ सुपरहीरो'
हैरानी की बात यह है कि सोनल इंगले ने 7 दिनों के अंदर दूसरी बार किसी की जान बचाई है. इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर दो पर नवजीवन एक्सप्रेस में चढ़ते वक्त गिर रहे एक दिव्यांग बुजुर्ग यात्री को भी ऐसे ही बचाया था.
सोशल मीडिया पर RPF अफसर सोनल इंगले की इस जांबाजी की जमकर तारीफ हो रही है. लोग उन्हें 'रियल लाइफ लेडी सुपरहीरो' कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो वर्दी में दुर्गा निकली. एक और यूजर ने लिखा...नवरात्रि में माता ने ही भेजा है इन्हें.
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