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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलैम्बोर्गिनी देखने आए बच्चों को बिजनेसमैन ने कराई सुपरकार की राइड

लैम्बोर्गिनी देखने आए बच्चों को बिजनेसमैन ने कराई सुपरकार की राइड

हैदराबाद से ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया का दिल जीत लिया है. KAVACA शोरूम के बाहर खड़ी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी को कौतूहल से निहार रहे बच्चों का सपना सच हो गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Oct 2026 08:26 AM (IST)
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हैदराबाद से एक बेहद दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बिजनेसमैन की छोटी सी दरियादिली ने दो स्कूली बच्चों के सपनों को अचानक सच कर दिया. सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. 

हैदराबाद में दो स्कूली बच्चे, यशविका और विहान, एक लग्जरी कार शोरूम के बाहर खड़े होकर चमचमाती लैम्बोर्गिनी को बड़ी हसरत और उत्सुकता से देख रहे थे. इसके बाद शोरूम में खड़े एक बिजनेसमैन ने उनकी इस उत्सुक्ता को हकीकत में बदला जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है.

हैदराबाद की सड़कों पर दिखा प्यारा नजारा

हैदराबाद की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया का दिल जीत लिया है. KAVACA शोरूम के बाहर खड़ी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी को कौतूहल से निहार रहे दो स्कूली बच्चों के लिए यह आम दिन हमेशा के लिए खास बन गया. बच्चों की हसरत भांपते ही शोरूम के मालिक और बिजनेसमैन निशान्त साबू ने कुछ ऐसा किया कि उनका यह प्यारा सा गेस्चर अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
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दरअसल, यशविका और विहान नाम के दो बच्चे शोरूम के बाहर से ही चमचमाती सुपरकार्स को देख रहे थे. आमतौर पर ऐसे मामलों में सिक्योरिटी गार्ड्स या शोरूम स्टाफ बच्चों को हटा देता है, लेकिन बिजनेसमैन निशान्त साबू की नजर उन मासूमों पर पड़ी. उन्होंने बच्चों को न केवल प्यार से अंदर बुलाया, बल्कि उन्हें अपनी पसंदीदा लैम्बोर्गिनी के पास ले जाकर ढेर सारी तस्वीरें भी खिंचवाईं.

बच्चों को कराई लैम्बोर्गिनी की राइड

मामला सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं रहा. जब बच्चे अपने पिता के साथ दोबारा शोरूम पहुंचे, तो निशान्त ने उनके सपनों को एक कदम और आगे बढ़ा दिया. बिजनेसमैन ने अपनी नीले रंग की लैम्बोर्गिनी निकाली और दोनों बच्चों को फ्रंट सीट पर बैठाकर एक शानदार राइड पर ले गए. जब बच्चे चमचमाती कार में बैठकर राइड का मजा ले रहे थे, तब बाहर खड़े उनके पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू साफ देखे जा सकते थे. निशान्त ने खुद इस पल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बच्चों और उनके पिता के चेहरे पर जो खुशी थी, वह अनमोल थी.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, अमीरी दिल से होती है पैसों से नहीं

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है. नेटिजन्स बिजनेसमैन निशान्त साबू की दरियादिली और सादगी के कायल हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है... निशान्त भाई ने इन बच्चों को जिंदगी भर की याद दे दी." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "अगर हर इंसान के पास इतना बड़ा दिल हो, तो यह दुनिया बेहद खूबसूरत बन जाए." लोग लगातार इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए किसी बड़े मौके की नहीं, बस एक छोटे से नेक दिल की जरूरत होती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 08:26 AM (IST)
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