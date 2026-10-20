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रील बनाने की सनक में समुद्र में जा गिरा कपल, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल समुद्र पर बने एक पुल पर रील बनाता दिखाई दे रहा है. रील बनाने में कपल इतना मशगूल है कि उसे किसी खतरे की परवाह नहीं है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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रील बनाने और उसे शेयर करने का सुलेमानी कीड़ा जिसे काट ले तो उसका फिर खुदा ही मालिक है. आज के दौर में फेमस होने की ललक किसे नहीं है, लेकिन कपल्स में यह रोग तेजी से फैल रहा है जिसमें रील बनाते वक्त ये लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं करते. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल रील बनाते बनाते इतना मशगूल हो गया कि समुद्र में जा गिरा. हालांकि वीडियो में लापरवाही साफ दिखाई दे रही है लेकिन वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

रील बनाते हुए समुद्र में जा गिरा कपल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल समुद्र पर बने एक पुल पर रील बनाता दिखाई दे रहा है. रील बनाने में कपल इतना मशगूल है कि उसे ना खतरे की परवाह है और न ही समुद्र में बहती मोटे पानी की धार की. रील बनाते हुए अचानक कपल का पैर फिसलता है और कपल हवा में घूमते हुए समुद्र में जा गिरता है. पहले लड़के का पैर फिसलता है और जैसे ही वह गिरता है उसे बचाने के चक्कर में लड़की भी अपना बैलेंस खो देती है और दोनों धड़ाम से पानी में जा गिरते हैं.

 
 
 
 
 
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संभलते संभलते भी फिसला पैर और पानी में गिरी धड़ाम

वीडियो में दिख रहा है कि लड़की जब गिरने लगती है तो किनारे बैठे एक शख्स को पकड़कर रुकने का प्रयास करती है. लेकिन शख्स भी साइड हट जाता है और लड़की पानी में गिर जाती है. वीडियो दिखने में मजेदार है लेकिन उतना ही खतरनाक भी है. बताया जा रहा है कि कपल जहां गिरा वहां पानी की गहराई नहीं थी इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, मत कर लाला किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा

वीडियो को surya__bhai__1415 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे भाई रील बनाने के चक्कर में जान से मत खेलो. एक और यूजर ने लिखा...ये क्या बेहूदगी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मत कर लाला मत कर, किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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