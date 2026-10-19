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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक दिन हम सभी को मरना है', कहते ही पादरी पर गिरा भारी क्रॉस, दर्दनाक मौत

एक दिन हम सभी को मरना है', कहते ही पादरी पर गिरा भारी क्रॉस, दर्दनाक मौत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पादरी चर्च में बैठे धार्मिक संदेश दे रहे हैं. धार्मिक संदेश देते हुए पादरी को ये मालूम नहीं है कि मौत उनके पीछे ही खड़ी हुई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Oct 2026 06:30 PM (IST)
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मौत कब कहां किसे आ जाए कोई नहीं जानता. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक चर्च में बैठे पादरी पर पीछे टंगा बड़ा सा क्रॉस गिर जाता है जिसके बाद पादरी की मौत हो जाती है. हैरान करने वाली बात यह है कि मौत से पहले पादरी का कहना था कि एक न एक दिन हम सभी को मरना है और इतना कहते ही मौत ने अपना शिकार उस पादरी को बना लिया. हालांकि यह दावे हैं जो सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं लेकिन पादरी की दर्दनाक मौत का यह वीडियो हर किसी का दिल दहला रहा है.

मौत सबको आनी है, बोलते ही पादरी पर गिरा भारी भरकम क्रॉस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पादरी चर्च में बैठे धार्मिक संदेश दे रहे हैं. धार्मिक संदेश देते हुए पादरी को ये मालूम नहीं है कि मौत उनके पीछे ही खड़ी हुई है. बताया जा रहा है कि पादरी अपने संदेश में लोगों को कह रहे थे कि एक न एक दिन हम सभी को मरना है. उनका यह कहना था कि पीछे टंगा बड़ा सा क्रॉस जिस पर ईसा मसीह की तस्वीर लगी हुई थी डगमगाकर पादरी के सिर पर आ गिरता है. इतना भारी भरकम क्रॉस पादरी के ऊपर जैसे गिरता है वैसे ही पादरी पूरी तरह से अचेत हो जाते हैं और टेबल पर उनका सिर रखा का रखा रह जाता है.

धार्मिक संदेश में पादरी ने कहा..."एक दिन, हम सभी जो यहां मौजूद हैं, मर जाएंगे. कभी-कभी हम जिन चीजों (जैसे फोन स्क्रॉल करने) में अपना समय बर्बाद करते हैं, उनका उतना महत्व नहीं होता जितना कि भगवान और अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय का होता है." बस इतना कहते ही मौत ने पादरी को ही अपना शिकार बना लिया.

मौके पर ही हो गई पादरी की मौत

इसके बाद पादरी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और लोग उन्हें बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में उस पादरी की मौत हो गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका. यह दुखद घटना 17 अक्टूबर 2026 को दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के गुआयाकिल शहर में स्थित 'न्यूस्ट्रा सेनोरा डेल परपेटुआ सोकोरो' चर्च में हुई है, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है.

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यूजर्स बोले, ये तो गजब हो गया, बहुत ही दुखद है

वीडियो को @ShyamDatt_C नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मौत ने पादरी से ही शुरूआत कर दी. एक और यूजर ने लिखा...ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये सब क्या हो गया, लेकिन चर्च में मौत आना बहुत ही सौभाग्य की बात है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 06:30 PM (IST)
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