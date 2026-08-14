14 अगस्त पर पाकिस्तान में कटा हरा केक, भूखे-नंगों की तरह लूट ले गई पब्लिक

Viral Video: पाकिस्तान के लोग अक्सर ऐसी हरकत कर ही देते हैं, जिससे बाद में उनकी और पूरे मुल्क की फजीहत होती है. अब ताजा मामला 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा है. इस मौके पर वहां केक काटा गया, लेकिन इसके बाद पब्लिक ने जो किया, वो वायरल हो गया. यहां पब्लिक भूखे-नंगों की तरह केक पर टूट पड़ी और लूटकर ले गई, जैसे पाकिस्तानियों ने पहली बार केक देखा हो.

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इन हरकतों पर खुद पाकिस्तान के ही कई लोग नाराजगी जता रहें हैं. इस वीडियो को देखकर कई लोग काफी हैरान है कि बस केक को लेकर भी पब्लिक इतना हंगामा कर सकती है. इस वीडियो ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

वीडियो में क्या देखा गया?

इस वीडियो को देखकर एक बात तो साफ दिख रही है कि पाकिस्तान के लोगों की क्या स्थिति है. वीडियो में कुछ लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पब्लिक के बीच में एक बड़ा सा केक काटते दिख रहे है. उसके बाद वह बारी-बारी से सब लोगों को केक बांटना शुरू कर देते हैं. हालांकि, कुछ लोग बिना इंतजार किए उस केक पर पागलों की तरह टूट पड़ते है और अपने हाथों से केक लेना शुरू कर देते हैं. देखते ही देखते सभी लोग ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं, जिससे पलक झपकते ही पूरा केक खत्म हो जाता है.

जनता के इस पागलपन के कारण अब सोशल मीडिया पर पूरे मुल्क की जगहंसाई हो रही है. इस भीड़ में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक शामिल थे. यह वीडियो पाकिस्तान में लोगों की असली तस्वीर को दिखाता है. इसी भीड़ में एक शख्स अपने मोबाइल कैमरा से इस मंजर को रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है.

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लोगों ने लिए जमकर मजे

सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. इस वीडियो को देखकर दूसरों से ज्यादा पाकिस्तान के लोग गुस्सा है. एक यूजर लिखता है कि कितनी जाहिल कौम है. यह अपने सरकार को दोषी ठहराते हैं, लेकिन ये खुद भी उनसे कम नहीं है. कुछ लोग इनको भूखे-नंगे तो कुछ भिखारी तक बोल रहे हैं. एक यूजर बड़े ही मजाकियां अंदाज में लिखता है कि शायद इनको जिदंगी में पहली बार केक खाने का मौका मिला है.

एक और यूजर लिखता है कि इस केक के जैसे पाकिस्तान को सब अपने-अपने तरीके से खा रहे है. कुछ लोग लिखते हैं इनमें सिविक सेंस जैसी कोई चीज नहीं और ये सरकार को दोषी ठहराते हैं कि वो कुछ करती नहीं. वहीं कुछ लोग लिखते हैं कि जैसी जनता है वैसी ही सरकार है. एक और यूजर लिखता है कि इस वीडियो को देखकर लगता है कि लोग पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को काफी अच्छे से मनाते हैं.

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