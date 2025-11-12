बार बार पड़ोसी के घर जाती थी बिल्ली! शिकायत पर अदालत ने ठोका एक लाख जुर्माना- यूजर्स हैरान

बिल्लियां बहुत नटखट और आजाद मिजाज जानवर होती हैं. उन्हें किसी के नियमों की परवाह नहीं होती. वे जब चाहें, जहां चाहें घूम आती हैं. लेकिन कभी-कभी उनकी यही आदत उनके मालिकों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ फ्रांस में रहने वाली एक औरत के साथ, जिसकी बिल्ली ने उसे भारी जुर्माने में फंसा दिया. जी हां, खबर पढ़ेंगे तो मुंह खुला रह जाएगा और आंखें फटी रह जाएंगी.

बार बार बाड़ कूदकर पड़ोस में चली जाती थी बिल्ली!

फ्रांस के हेरॉल्ट इलाके में रहने वाली डोमिनिक नाम की महिला की बिल्ली का नाम रेमी है. रेमी बहुत जिज्ञासु और साहसी बिल्ली है. उसे आस-पास के घरों में घूमने की आदत थी. पड़ोसी के घर की बाड़ कूदकर वो अंदर चली जाती थी. कभी वहां प्लास्टर पर अपने पंजों के निशान छोड़ देती, तो कभी रजाई पर पेशाब कर देती. बगीचे में जाकर मिट्टी भी खोद देती. बस, पड़ोसी परेशान हो गया और उसने शिकायत कर दी.

शिकायत पर अदालत ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

जनवरी में अदालत ने पड़ोसी की बात मान ली और कहा कि रेमी की मालकिन डोमिनिक को 1,250 यूरो का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा अगर रेमी फिर से बाड़ फांदकर पड़ोसी के घर गई, तो उन्हें और भी जुर्माना देना पड़ेगा. डोमिनिक को जब ये खबर मिली, तो वो बहुत दुखी हो गईं. उन्होंने कहा, “जब मुझे यह फैसला पता चला, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से मारा हो.”

अब घर ही में रहती है रेमी

अब डोमिनिक ने रेमी को घर में ही बंद रखना शुरू कर दिया है. लेकिन रेमी को बाहर घूमना बहुत पसंद था. अब वो घर में ही रहती है, उसका वजन बढ़ गया है और वो चिड़चिड़ी भी हो गई है. डोमिनिक कहती हैं, “अब वो जैसे जेल में है. मैं उसे अपने बगीचे में भी नहीं छोड़ सकती. डर लगता है कि कहीं वो फिर बाड़ न कूद जाए.”

अदालत के फैसले पर बिल्ली मालिक ने जताया दुख

70 साल की डोमिनिक का कहना है कि पड़ोसी ये साबित भी नहीं कर पाया कि सच में रेमी ने ही ऐसा किया था. आस-पास और भी कई बिल्लियां थीं, कुछ तो आवारा भी. लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी. अब तो मामला और बढ़ गया है. दिसंबर में डोमिनिक को फिर से अदालत में बुलाया गया है क्योंकि रेमी दोबारा बाड़ पार करती पकड़ी गई है. इस बार अगर फैसला उनके खिलाफ गया, तो उन्हें 2,000 यूरो का और 150 यूरो रोज का जुर्माना देना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स भी रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर जब ये मामला वायरल हुआ तो लोगों को हैरानी भी हुई और हंसी भी आई. लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर ने लिखा...बिल्लियां चंचल होती हैं, उनके अंदाज का मजा लिया जाता है शिकायतें नहीं की जाती. एक और यूजर ने लिखा...बेचारी बिल्ली को अब जेल में रहना पड़ रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बिल्ली की क्यूट हरकत जानकर ही हंसी आ रही है.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा