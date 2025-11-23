तीन साल बाद अचानक मालिक को मिला अपना खोया कुत्ता! वायरल वीडियो देख इंटरनेट ने बहाए आंसू

दुनिया में इंसान और जानवर के रिश्ते को अक्सर शब्दों में बांधना मुश्किल होता है. वफादारी, भरोसा, लगाव और इंतजार… ये एहसास जब एक कुत्ता और उसके मालिक के बीच दिख जाए तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक भावनात्मक सफर बन जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है जिसमें लगभग तीन साल बाद एक कुत्ता अपने मालिक से मिलता है. दोनों की आंखों में चमक, शरीर में कंपकंपी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो किसी भी दिल को पिघला दे. वीडियो देखने वाले भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि असली प्यार अगर कहीं है तो इन दो आत्माओं के मिलन में है.

तीन साल बाद अपने कुत्ते से मिला मालिक!

जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी से आई यह कहानी दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू रही है. कुत्ते का नाम जॉर्ज था और उसका मालिक था जियोर्गी बेरेजियानी. दोनों के बीच का रिश्ता बेहद गहरा था. लेकिन साल 2015 में जॉर्ज अचानक गायब हो गया. सड़कें छानी गईं, मोहल्ले खंगाले गए, लेकिन तीन साल तक जियोर्गी को अपने प्यारे साथी की कोई खबर नहीं मिली. उसने हार नहीं मानी. पूरे शहर में पोस्टर लगाए. लोगों से पूछताछ की. कभी किसी ने कहा कहीं दिखा था तो कभी किसी ने कहा नहीं पता. लेकिन जियोर्गी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा.

यूं बदली किस्मत, सड़क पर सोता दिखा जॉर्ज

2018 में किस्मत ने करवट ली. त्बिलिसी ओपेरा हाउस में काम कर रहे कर्मचारियों ने एक भूरे रंग के कुत्ते को देखा जिसके कान में एनिमल कंट्रोल की वैक्सीनेशन टैग लगी थी. कुत्ता शांत था लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढती हुई लग रही थीं. कर्मचारियों ने तुरंत तस्वीर लेकर शहर में पूछताछ शुरू की और आखिरकार संपर्क जियोर्गी तक पहुंचा. उन्होंने तस्वीर देखी और बिना एक पल गंवाए कहा "यह मेरा जॉर्ज है."

गले लगकर खूब रोए मालिक और कुत्ता

जब जियोर्गी मौके पर पहुंचे तो जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी को भावुक कर दिया. जैसे ही जॉर्ज ने अपनी पुराने मालिक की आवाज सुनी वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ा. पूंछ हिलाते हुए उनकी टांगों से लिपट गया और फूट-फूटकर रोने लगा. जियोर्गी भी खुद को रोक नहीं पाए और सड़क के किनारे बैठकर अपने पुराने साथी को गले लगाते हुए आंसू बहाने लगे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि लाखों लोग इसे देख चुके हैं. हर कोई कह रहा है कि यह वीडियो इंसानियत को फिर से जगा देता है.

यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को brain.nourishmentt नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर आंसू नहीं रुक रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...मेरे पास भी कुत्ता है, मुझे रोना आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मेरा कुत्ता मुझे 5 मिनट नहीं दिखता तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है.

