हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगStray Dog Attack: स्कूल गार्ड पर कुत्ते ने किया अचानक हमला, वीडियो देख 'डॉग लवर्स' पर भड़के यूजर्स

Stray Dog Attack: स्कूल गार्ड पर कुत्ते ने किया अचानक हमला, वीडियो देख 'डॉग लवर्स' पर भड़के यूजर्स

Stray Dog Incident: मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में स्कूल गार्ड पर कुत्ते के हमले का वायरल वीडियो चर्चा में है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 30 May 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

Stray Dog Incident: मुंबई के गोरेगांव वेस्ट से एक CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक स्कूल गार्ड सड़क पर जाता दिखाई देता है, तभी एक आवारा कुत्ता अचानक उस पर हमला कर देता है. गार्ड घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है. वीडियो में यह भी दिखता है कि बाद में एक व्यक्ति डंडे से कुत्ते को मार रहा है. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आने लगीं. 

कुछ लोगों ने कहा- हमला नहीं, खेलने की कोशिश थी

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि कुत्ता हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह सिर्फ खेलने या प्यार जताने की कोशिश कर रहा था. लोगों का कहना है कि कुत्ते की पूंछ हिल रही थी, इसलिए उसे गुस्से में नहीं माना जा सकता. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अगर इसे खतरनाक हमला कहा जाए तो फिर ऑफिस में बॉस से रोज की बात भी बड़ी लड़ाई जैसी लगने लगेगी. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कई बार सड़क के कुत्ते इंसानों के पास इसी तरह आ जाते हैं और हर बार उसे हमला नहीं कहा जा सकता है. 

यह भी पढ़ेंः  Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो

डॉग लवर्स पर भड़के यूजर्स 

दूसरी तरफ कई लोग इस घटना से नाराज भी नजर आए. उनका कहना है कि स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों का इस तरह घूमना बच्चों और लोगों के लिए खतरा बन सकता है. लोगों ने कहा कि गार्ड सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसे डर और परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अब सिर्फ जानवरों से प्यार की बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस समस्या का सही हल निकालना जरूरी है. लोगों ने नसबंदी, शेल्टर और सख्त नियम बनाने जैसी बातें भी कही ताकि इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा बनी रहे. 

वीडियो के बाद फिर शुरू हुई बड़ी बहस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से आवारा कुत्तों को लेकर बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि हर सड़क का कुत्ता खतरनाक नहीं होता, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे जानवर कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बड़े शहरों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब लोगों की चिंता बनती जा रही है.  फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः Viral Milkman Video: भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Published at : 30 May 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Stray Dogs Stray Dog Attack Dog Attack VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Stray Dog Attack: स्कूल गार्ड पर कुत्ते ने किया अचानक हमला, वीडियो देख 'डॉग लवर्स' पर भड़के यूजर्स
स्कूल गार्ड पर कुत्ते ने किया अचानक हमला, वीडियो देख 'डॉग लवर्स' पर भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
Viral Video: ये है असली लीजेंड...पत्नी का सामान लेने के लिए बंद होती दुकान के नीचे से घुसा पति, यूजर्स बोले- खौफ हो तो ऐसा
ये है असली लीजेंड...पत्नी का सामान लेने के लिए बंद होती दुकान के नीचे से घुसा पति, यूजर्स बोले- खौफ हो तो ऐसा
ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई ये तो रील से रियल हो गया..मूवी देख रहे थे लोग, अचानक स्क्रीन तोड़ थिएटर में घुसी कार, वीडियो वायरल
भाई ये तो रील से रियल हो गया..मूवी देख रहे थे लोग, अचानक स्क्रीन तोड़ थिएटर में घुसी कार, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल
दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल
Advertisement

वीडियोज

‘Peddi’ के लिए Ram Charan ने झेली चोटें, Janhvi, Boman और Divyenndu ने भी शेयर किए दिलचस्प किस्से
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मौत के बाद भड़के हिंदू संगठन! | Congress| CM Yogi | Khora | Breaking
Ghaziabad Surya Case: सूर्या हत्याकांड का खौफनाक वीडियो आया सामने! | Khora | Breaking
Ghaziabad Surya Case: युवक की मौत का चौंकाने वाला वीडियो आया सामने | Khora Murder | Breaking News
CNG Price Hike: आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका! सीएनजी की कीमतों में अचानक हुआ भारी उछाल! | Mumbai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक
'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक
बिहार
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
पंजाब
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
हेल्थ
Ebola Virus Outbreak: कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget