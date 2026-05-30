स्कूल गार्ड पर कुत्ते ने किया अचानक हमला, वीडियो देख 'डॉग लवर्स' पर भड़के यूजर्स

Stray Dog Incident: मुंबई के गोरेगांव वेस्ट से एक CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक स्कूल गार्ड सड़क पर जाता दिखाई देता है, तभी एक आवारा कुत्ता अचानक उस पर हमला कर देता है. गार्ड घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है. वीडियो में यह भी दिखता है कि बाद में एक व्यक्ति डंडे से कुत्ते को मार रहा है. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आने लगीं.

कुछ लोगों ने कहा- हमला नहीं, खेलने की कोशिश थी

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि कुत्ता हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह सिर्फ खेलने या प्यार जताने की कोशिश कर रहा था. लोगों का कहना है कि कुत्ते की पूंछ हिल रही थी, इसलिए उसे गुस्से में नहीं माना जा सकता. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अगर इसे खतरनाक हमला कहा जाए तो फिर ऑफिस में बॉस से रोज की बात भी बड़ी लड़ाई जैसी लगने लगेगी. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कई बार सड़क के कुत्ते इंसानों के पास इसी तरह आ जाते हैं और हर बार उसे हमला नहीं कहा जा सकता है.

CCTV: Stray dog viciously attacks school guard in Goregaon West, Mumbai.

https://t.co/636LiCBVWi — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 28, 2026

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डॉग लवर्स पर भड़के यूजर्स

दूसरी तरफ कई लोग इस घटना से नाराज भी नजर आए. उनका कहना है कि स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों का इस तरह घूमना बच्चों और लोगों के लिए खतरा बन सकता है. लोगों ने कहा कि गार्ड सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसे डर और परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अब सिर्फ जानवरों से प्यार की बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस समस्या का सही हल निकालना जरूरी है. लोगों ने नसबंदी, शेल्टर और सख्त नियम बनाने जैसी बातें भी कही ताकि इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा बनी रहे.

वीडियो के बाद फिर शुरू हुई बड़ी बहस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से आवारा कुत्तों को लेकर बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि हर सड़क का कुत्ता खतरनाक नहीं होता, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे जानवर कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बड़े शहरों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब लोगों की चिंता बनती जा रही है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं.

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