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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ये है असली लीजेंड...पत्नी का सामान लेने के लिए बंद होती दुकान के नीचे से घुसा पति, यूजर्स बोले- खौफ हो तो ऐसा

Viral Video: ये है असली लीजेंड...पत्नी का सामान लेने के लिए बंद होती दुकान के नीचे से घुसा पति, यूजर्स बोले- खौफ हो तो ऐसा

Viral Video: वीडियो में एक वियतनामी पति अपनी पत्नी के लिए सामान खरीदने के लिए ऐसा कारनामा कर देता है कि लोग उसे असली लीजेंड बता रहे हैं.आमतौर पर लोग दुकान बंद होने पर वापस घर लौट जाते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 30 May 2026 11:06 AM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कई मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है, जिसे देखकर हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया. वीडियो में एक वियतनामी पति अपनी पत्नी के लिए सामान खरीदने के लिए ऐसा कारनामा कर देता है कि लोग उसे असली लीजेंड बता रहे हैं.

आमतौर पर लोग दुकान बंद होने पर वापस घर लौट जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने हार नहीं मानी, पत्नी का सामान लेना उसके लिए इतना जरूरी था कि उसने बंद हो रही दुकान के नीचे से घुसकर एंट्री मार दी. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की शटर नीचे की तरफ बंद हो रही होती है. दुकान लगभग बंद हो चुकी होती है और अंदर मौजूद लोग शटर गिरा रहे होते हैं. इसी दौरान अचानक एक आदमी तेजी से वहां पहुंचता है. वह बिना समय गंवाए नीचे आती शटर के नीचे झुककर और लगभग रेंगते हुए दुकान के अंदर घुस जाता है. यह पूरा नजारा देखकर वहां काम करने वाली दो महिलाएं भी हैरान रह जाते हैं. वीडियो में बताया जाता है कि वह अपनी पत्नी के लिए जरूरी सामान लेने पहुंचा था.  उसने आखिरी सेकंड में भी हार नहीं मानी और किसी फिल्मी सीन की तरह दुकान के अंदर एंट्री कर ली. इसके बाद उसने सामान लिया पैसे दिए और चला गया. 

यह भी पढ़ें - Madhubani Viral Video: 6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने पति की तारीफ करते हुए कहा कि शादीशुदा लोग ही इस दर्द को समझ सकते हैं. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा, भाई ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन सामान लेना नहीं भूला, एक दूसरे यूजर ने कहा, ये होता है असली जिम्मेदार पति, इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, सुबह की डांट से बचने के लिए आदमी क्या-क्या नहीं करता, कई लोगों ने इस वीडियो को बेहद रिलेटेबल बताया और कहा कि शादी के बाद ऐसे हालात अक्सर देखने को मिल जाते हैं. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: 5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स

Published at : 30 May 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Social Media Vietnamese Husband Viral Video Medical Store Video Husband Wife Viral
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