सोशल मीडिया पर आपने कई तस्वीरें देखी होंगी जिन्हें देखकर आपको हैरान होने पर मजबूर हो जाना पड़ा होगा, लेकिन इस बार जो तस्वीर वायरल हो रही है उसे देखकर आप हैरान तो होंगे ही साथ ही गच्चा भी खा जाएंगे. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों को असमंजस में डाल दिया है और एक सवाल पैदा कर दिया है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे. ये आपस में बात कर रहे एक कपल की है जो पहली नजर में कुछ और दिखती है और गौर से देखने पर कुछ और.

तस्वीर कर देगी आपको हैरान

दरअसल, जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो आपको ये एक कपल दिखाई दे रहा है जिसमें लड़की कुर्सी पर बैठी है और लड़का उसे आकर हंसते हुए हग कर रहा है. अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही आपकी नजरें लड़के के पैरों पर जाती हैं वहीं से सारा खेल बदल जाता है और लोगों के दिमाग को मानों जंग लग जाता है. तस्वीर देखकर आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप आखिर किस ऑप्टिकल के दलदल में फंस गए हैं.

It took me 5 minutes to understand this picture 🤯 pic.twitter.com/ZbR8vhl5lX — Pretty Chauhan (@pretty_sarlin) February 1, 2026

गौर से देखने पर पलट गई पूरी तस्वीर

तस्वीर में लड़के के पैरों को देखने पर लगता है कि यह तो पूरी तरह से लड़की के पैर हैं और जब गौर से देखा जाता है तो मालूम होता है कि असल में लड़की नहीं लड़का कुर्सी पर बैठा है और लड़की खड़े होकर उसे हग कर रही है. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसे लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी असमंजस में पड़ गए हैं और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स भी हुए हैरान

तस्वीर को @pretty_sarlin नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स तस्वीर को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस तस्वीर को देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है. एक और यूजर ने लिखा...इस तस्वीर में समझना क्या है कोई बताएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गौर से देखिए, पूरी तस्वीर का मतलब ही बदल गया है.

