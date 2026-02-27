हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs ZIM: टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त

IND vs ZIM: टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त

जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रन की धमाकेदार जीत में हार्दिक, सूर्या, अभिषेक, तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Feb 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs ZIM: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 72 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मिली इस जीत ने भारतीय टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को फिर से मजबूत कर दिया है. इस मुकाबले में भारत की जीत किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं, बल्कि टीम के पांच अहम खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का नतीजा रही.

शानदार शुरुआत ने रखी बड़े स्कोर की नींव

भारत की पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज में हुई. युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही सकारात्मक बल्लेबाजी की और पावरप्ले में तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए रन गति को लगातार ऊंचा बनाए रखा. उनकी 55 रनों की इस पारी की वजह से भारत को शुरुआती झटकों का ज्यादा असर नहीं झेलना पड़ा और टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती चली गई.

कप्तान सूर्यकुमार यादव की जिम्मेदार पारी

मध्यक्रम में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने तेज रन बनाने के साथ-साथ पारी को संभालकर रखा. जरूरत के समय स्ट्राइक रोटेट करते हुए उन्होंने बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया. उनकी छोटी लेकिन प्रभावी पारी ने भारत की रन गति को बनाए रखने में मदद की.

तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या का दमदार फिनिश

अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा(44) और हार्दिक पंड्या (50) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया. दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन जोड़ते हुए टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया. हार्दिक ने एक बार फिर फिनिशर की भूमिका निभाते हुए अहम अर्धशतक जड़ा, जबकि तिलक ने उनका अच्छा साथ निभाया.

गेंदबाजी में अर्शदीप का जलवा

बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने शुरुआती ओवरों में विकेट दिलाकर जिम्बाब्वे पर दबाव बनाया और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी से रन गति को रोक दिया. उनकी अनुशासित लाइन-लेंथ ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार

इस जीत के साथ भारत ने सुपर-8 में अपना खाता खोल लिया है और अब टीम की नजरें अगले मुकाबले पर टिकी हैं. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा. जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली यह जीत टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ आगे के मुकाबलों के लिए मजबूत संदेश भी देती है. 

Published at : 27 Feb 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Arshdeep Singh Tilak Varma IND Vs ZIM SURYAKUMAR YADAV HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026
Embed widget