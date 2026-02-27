अक्सर शादियों में ऐसा कुछ हो जाता है, जो जिंदगी भर याद रह जाता है. वहीं इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दूल्हे का ओवर कॉन्फिडेंस उस पर ही भारी पड़ गया. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज पर ले जाने की कोशिश करता है. लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ने लगता है, दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर पड़ते हैं. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग दूल्हे के ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

स्टेज पर चढ़ते समय बिगड़ा दूल्हे का संतुलन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @hindugj नाम के अकाउंट से वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जयमाला से पहले दूल्हा पुष्पा फिल्म का फेमस एक्ट करने की कोशिश करता है. उसके बाद वह स्टेज से उतरकर दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करता है. शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर कदम बढ़ाता है, संतुलन बिगड़ जाता है और दूल्हा और दुल्हन धड़ाम से गिर जाते हैं. वहीं आसपास खड़े लोग तुरंत दोनों को संभालने के लिए दौड़ते हैं. इसके बाद यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो को देखकर कई लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दूल्हे को लेकर आए मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने दूल्हे के ओवर कॉन्फिडेंस पर जमकर मजे लिए. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया कुछ भी हो लेकिन शादी यादगार जरूर बन गई भाई की. वहीं दूसरे ने कमेंट किया सही कहते हैं, जोश में होश नहीं खोना चाहिए. एक और कमेंट आया दूल्हे को अपने और दुल्हन के शरीर का अंदाजा लगा लेना चाहिए. किसी ने इसे गौर बेज्जती बता दिया तो वहीं एक यूजर ने लिखा ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाता है, थोड़ा आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन ज्यादा हो तो नुकसान पक्का होता है. वहीं एक दूसरा यूजर कमेंट करता है ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर बड़ी गलती करा देता है, आत्मविश्वास रखे पर विनम्रता भी साथ में जरूरी है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस करके दुल्हन को नहीं उठाना चाहिए. इसके अलावा कुछ लोग दूल्हे के समर्थन में भी आए एक कमेंट में आया कोई बात नहीं बेचारे ने कोशिश तो किया ना अब गिर गया तो इसमें उसकी क्या गलती. वहीं लास्ट में एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरे दोस्त मुझे गोली मार देते.

