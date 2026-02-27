हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदूल्हे को भारी पड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज पर चढ़ा तो दोनों गिरे, वीडियो वायरल 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, वीडियो में दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज पर ले जाने की कोशिश करता है. लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ने लगता है, दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Feb 2026 06:55 AM (IST)
अक्सर शादियों में ऐसा कुछ हो जाता है, जो जिंदगी भर याद रह जाता है. वहीं इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दूल्हे का ओवर कॉन्फिडेंस उस पर ही भारी पड़ गया. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज पर ले जाने की कोशिश करता है. लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ने लगता है, दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर पड़ते हैं. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग दूल्हे के ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. 

 स्टेज पर चढ़ते समय बिगड़ा दूल्हे का संतुलन 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @hindugj नाम के अकाउंट से वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जयमाला से पहले दूल्हा पुष्पा फिल्म का फेमस एक्ट करने की कोशिश करता है. उसके बाद वह स्टेज से उतरकर दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करता है. शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर कदम बढ़ाता है, संतुलन बिगड़ जाता है और दूल्हा और दुल्हन धड़ाम से गिर जाते हैं. वहीं आसपास खड़े लोग तुरंत दोनों को संभालने के लिए दौड़ते हैं. इसके बाद यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो को देखकर कई लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर दूल्हे को लेकर आए मजेदार कमेंट्स 

यह वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने दूल्हे के ओवर कॉन्फिडेंस पर जमकर मजे लिए. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया कुछ भी हो लेकिन शादी यादगार जरूर बन गई भाई की. वहीं दूसरे ने कमेंट किया सही कहते हैं, जोश में होश नहीं खोना चाहिए. एक और कमेंट आया दूल्हे को अपने और दुल्हन के शरीर का अंदाजा लगा लेना चाहिए. किसी ने इसे गौर बेज्जती बता दिया तो वहीं एक यूजर ने लिखा ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाता है, थोड़ा आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन ज्यादा हो तो नुकसान पक्का होता है. वहीं एक दूसरा यूजर कमेंट करता है ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर बड़ी गलती करा देता है, आत्मविश्वास रखे पर विनम्रता भी साथ में जरूरी है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस करके दुल्हन को नहीं उठाना चाहिए. इसके अलावा कुछ लोग दूल्हे के समर्थन में भी आए एक कमेंट में आया कोई बात नहीं बेचारे ने कोशिश तो किया ना अब गिर गया तो इसमें उसकी क्या गलती. वहीं लास्ट में एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरे दोस्त मुझे गोली मार देते.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 27 Feb 2026 06:55 AM (IST)
