पालकी-बग्घी या कार नहीं, इस चीज से हुई दुल्हन की विदाई, वायरल वीडियो देख हर कोई हैरान

शादी हर लड़की के जीवन का एक खास और भावुक पल होता है. विदाई का समय तो और भी ज्यादा यादगार बन जाता है, जब बेटी अपने मायके को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने जाती है. आमतौर पर दुल्हन कार, सजी-धजी बग्गी या पारंपरिक डोली में विदा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुई एक शादी ने इन सभी परंपराओं से हटकर कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. यह अनोखी घटना उत्तर प्रदेश के चरखारी कस्बे की है, जहां एक दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई. जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई. इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

डाक बंगले में उतरा हेलीकॉप्टर, देखने उमड़ी भीड़

चरखारी के डाक बंगले के मैदान में जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वहां मौजूद लोग चौंक गए. धीरे-धीरे यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए. हर कोई इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहता था. माहौल किसी मेले जैसा हो गया था. नवविवाहित दुल्हन आकांक्षा की विदाई के लिए यह खास इंतजाम किया गया था. हेलीकॉप्टर के उतरते ही लोगों में उत्सुकता बढ़ गई. आसपास के गांवों से भी लोग इस सीन को देखने पहुंचे.

दुल्हन आकांक्षा की शाही विदाई

आकांक्षा, भाटेवार कलां के पूर्व ग्राम प्रधान और समाजवादी पार्टी के नेता दिनेश कुमार राजपूत की बेटी हैं. उनकी शादी औरैया के मशहूर व्यवसायी सत्येंद्र कुमार के बेटे निर्वेश राजपूत से हुई है.परिवार के लोगों ने बताया कि हेलीकॉप्टर से विदाई देना उनका पुराना सपना था. दूल्हे निर्वेश ने कहा कि उनके पिता हमेशा चाहते थे कि उनकी बहू का स्वागत रानी की तरह हो और उसकी विदाई कुछ अलग और यादगार हो. इसी इच्छा को पूरा करने के लिए यह खास व्यवस्था की गई. जब आकांक्षा हेलीकॉप्टर में बैठने जा रही थी, तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. उन्होंने मुस्कुराते हुए वहां मौजूद लोगों की ओर हाथ हिलाया. परिवार के सदस्य भावुक भी थे और गर्व महसूस कर रहे थे.

वायरल हुआ वीडियो, लोग बोले फिल्मी सीन जैसा

जैसे ही हेलीकॉप्टर के पंखे घूमने लगे और वह उड़ान भरने लगा, नीचे खड़े लोग तालियां बजाने लगे. कई लोगों ने इस पल को फिल्मी सीन जैसा बताया. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोग इस अनोखी विदाई की तारीफ करने लगे. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा होते देखा है. छोटे कस्बे के लिए यह सचमुच एक खास और ऐतिहासिक पल था.

परिवार की खुशी और लोगों की यादों में बसी विदाई

दुल्हन के पिता दिनेश राजपूत ने कहा कि अपनी बेटी को इतनी भव्य विदाई मिलते देख उन्हें बहुत खुशी हुई. वहीं दूल्हे ने भी बताया कि यह कदम परिवार की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए उठाया गया है, ताकि यह दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाए. जब हेलीकॉप्टर आसमान में ऊपर उठता गया, तो नीचे खड़े लोग हाथ हिलाकर नवविवाहित जोड़े को विदा करते रहे. कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर नजरों से ओझल हो गया, लेकिन यह अनोखा दृश्य लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया.

