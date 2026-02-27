हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?

वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?

यह दवा अभी एफडीए (FDA) अनुमोदन के लिए समीक्षा में है. तो आइए जानते हैं कि ये नई वेट लॉस मेडिसिन क्या है और क्यों यह दवा मौजूदा लोकप्रिय दवा वेगोवी, सेमाग्लूटाइड से बेहतर साबित हो रही है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Feb 2026 07:51 AM (IST)
यह दवा अभी एफडीए (FDA) अनुमोदन के लिए समीक्षा में है. तो आइए जानते हैं कि ये नई वेट लॉस मेडिसिन क्या है और क्यों यह दवा मौजूदा लोकप्रिय दवा वेगोवी, सेमाग्लूटाइड से बेहतर साबित हो रही है.

हाल ही में अमेरिका में वजन घटाने की दुनिया में एक नई दवा ने ध्यान आकर्षित किया है. यह दवा ओरल रूप में ली जाने वाली जीएलपी-1 दवा है, जिसे ऑर्फोर्ग्लिप्रोन कहा जाता है. यह दवा अभी एफडीए (FDA) अनुमोदन के लिए समीक्षा में है. तो आइए जानते हैं कि ये नई वेट लॉस मेडिसिन क्या है और क्यों यह दवा मौजूदा लोकप्रिय दवा वेगोवी, सेमाग्लूटाइड से बेहतर साबित हो रही है.

ओरल जीएलपी-1 दवाएं, जैसे कि वेगोवी (सेमाग्लूटाइड), पहले वजन घटाने के लिए लोकप्रिय हुई हैं. नई दवा ऑर्फोर्ग्लिप्रोन ने हाल ही में एक बड़े अध्ययन में वेगोवी से बेहतर परिणाम दिखाए. तीसरे चरण के ट्रायल में 97 किलोग्राम के औसत वजन वाले प्रतिभागियों ने ऑर्फोर्ग्लिप्रोन लेने पर 6-8 प्रतिशत वजन कम किया, जबकि वेगोवी लेने वाले केवल 4-5 प्रतिशत वजन घटाने में सफल रहा.
ओरल जीएलपी-1 दवाएं, जैसे कि वेगोवी (सेमाग्लूटाइड), पहले वजन घटाने के लिए लोकप्रिय हुई हैं. नई दवा ऑर्फोर्ग्लिप्रोन ने हाल ही में एक बड़े अध्ययन में वेगोवी से बेहतर परिणाम दिखाए. तीसरे चरण के ट्रायल में 97 किलोग्राम के औसत वजन वाले प्रतिभागियों ने ऑर्फोर्ग्लिप्रोन लेने पर 6-8 प्रतिशत वजन कम किया, जबकि वेगोवी लेने वाले केवल 4-5 प्रतिशत वजन घटाने में सफल रहा.
दुनिया भर में मोटापा रोधी दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है. अनुमान है कि 2024 में यह बाजार लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और 2030-2034 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा. बढ़ते मोटापे और जीएलपी-1 दवाओं की लोकप्रियता इसके मुख्य कारण हैं.
दुनिया भर में मोटापा रोधी दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है. अनुमान है कि 2024 में यह बाजार लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और 2030-2034 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा. बढ़ते मोटापे और जीएलपी-1 दवाओं की लोकप्रियता इसके मुख्य कारण हैं.
Published at : 27 Feb 2026 07:51 AM (IST)
Oral Medicine Weight Loss Medicine Weight Loss New Drug Weight Loss Ease

