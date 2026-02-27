एक्सप्लोरर
वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?
यह दवा अभी एफडीए (FDA) अनुमोदन के लिए समीक्षा में है. तो आइए जानते हैं कि ये नई वेट लॉस मेडिसिन क्या है और क्यों यह दवा मौजूदा लोकप्रिय दवा वेगोवी, सेमाग्लूटाइड से बेहतर साबित हो रही है.
हाल ही में अमेरिका में वजन घटाने की दुनिया में एक नई दवा ने ध्यान आकर्षित किया है. यह दवा ओरल रूप में ली जाने वाली जीएलपी-1 दवा है, जिसे ऑर्फोर्ग्लिप्रोन कहा जाता है. यह दवा अभी एफडीए (FDA) अनुमोदन के लिए समीक्षा में है. तो आइए जानते हैं कि ये नई वेट लॉस मेडिसिन क्या है और क्यों यह दवा मौजूदा लोकप्रिय दवा वेगोवी, सेमाग्लूटाइड से बेहतर साबित हो रही है.
