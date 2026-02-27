वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?

ओरल जीएलपी-1 दवाएं, जैसे कि वेगोवी (सेमाग्लूटाइड), पहले वजन घटाने के लिए लोकप्रिय हुई हैं. नई दवा ऑर्फोर्ग्लिप्रोन ने हाल ही में एक बड़े अध्ययन में वेगोवी से बेहतर परिणाम दिखाए. तीसरे चरण के ट्रायल में 97 किलोग्राम के औसत वजन वाले प्रतिभागियों ने ऑर्फोर्ग्लिप्रोन लेने पर 6-8 प्रतिशत वजन कम किया, जबकि वेगोवी लेने वाले केवल 4-5 प्रतिशत वजन घटाने में सफल रहा.