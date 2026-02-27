'अस्सी' ने कर दी 'दो दीवाने सहर में' की छुट्टी, 7वें दिन ऐसे पलटी बाजी, जानें- कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों हाल ही में रिलीज हुई दो फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. इसी के साथ पहले हफ़्ते के आखिर तक तापसी पन्नू की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘अस्सी' ने थोड़ी बढ़त बना ली है. जबकि दूसरी तरफ, मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक फिल्म ‘दो दीवाने सहर’ में की कमाई में लगातार गिरावट देखी जा रही है. हालांकि शुरुआत में ‘दो दीवाने सहर में’ ने बॉक्स ऑफिस पर ‘अस्सी' को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन बाद में अस्सी ने बढ़त बना ली. चलिए यहां जानते हैं इन दोनों फिल्मों में से किसने गुरुवार यानी रिलीज के 7वें दिन कितनी कमाई की है?

अस्सी' ने 7वें दिन कितना किया कलेक्शन?

तापसी पन्नू स्टारर 'अस्सी' सेक्सुअल असॉल्ट जैसे सेंसिटिव और मुश्किल सब्जेक्ट पर बनी है. पिछले शुक्रवार को थिएटर में रिलीज़ होने के बाद इस कोर्टरूम ड्रामा को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. और ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींचने में नाकाम रही. फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है और इसमें तापसी पन्नू एक वकील के रोल में हैं जो पीड़ित का केस लड़ रही है. थिएटर में रिलीज़ होने के बाद से फिल्म सिंगल डिजिट में कमाई कर रही है. अब, सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन 0.54 करोड़ रुपये जमा किए हैं. इसके साथ, एक हफ़्ते में फिल्म का कुल कलेक्शन 6.89 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि इस लीगल ड्रामा की ग्रॉस कमाई 7.5 करोड़ रुपये है.

‘दो दीवाने सहर में’ ने कितना किया 7वें दिन कलेक्शन?

‘दो दीवाने सहर में’ को रवि उदयवार ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली, रवि उदयवार फिल्म्स, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने प्रोड्यूस किया है. ये एक रोमांटिक कहानी पर आधारित है, हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई है. अब ये सिनमाघरों में रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर चुकी है लेकिन इसकी कमाई काफी निराशाजनक है. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दो दीवाने सहर में’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 0.37 करोड रुपये की कमाई की है. इसके बाद इस फिल्म का भारट में एक हफ्ते का नेट टोटल कलेक्शन 6.17 करोड़ रुपये हो गया है.