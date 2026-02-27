यूपी में मार्च से पहले ही पारा हाई, तीखी धूप ने बढ़ाई गर्मी, IMD ने नोएडा से लखनऊ तक दिया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में फरवरी के महीने में ही मौसम एकदम बदल गया है. लोगों के अपने गर्म कपड़े पैक कर दिए हैं और सर्दी का असर लगभग खत्म होने लगा है. प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ हैं और दिन में तीखी धूप निकल रही है जो अप्रैल-मई महीने का एहसास दिला रही है. मौसम विभाग के मुताबिक इस बार गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है. इस हफ्ते तापमान में और उछाल आएगा.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज 27 फरवरी को मौसम शुष्क ही रहेगा. सुबह के समय सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व आसपास के कुछ जिलों में बेहद हल्की कोहरा हो सकता हैं हालांकि प्रदेश के बाकी जगहों पर सुबह से ही आसमान साफ रहने का अनुमान हैं. दिन चढ़ने के साथ ही खिली-खिली धूप निकलेगी, जो गर्मी का एहसास कराएगी.

फरवरी महीने में तीखी धूप ने किया परेशान

इस बार फरवरी महीने में ही तीखी धूप से लोगों को सामना हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि ये ला नीला के कमजोर पड़ने की वजह से हुआ हैं, जिसके चलते इस बार सर्दी ने जल्दी अलविदा कह दिया हैं और अभी से गर्मी लगने लगी है. यूपी में आज सभी 75 जिले ग्रीन जोन में बने हुए हैं. कहीं कोई बादल छाने या बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं. दिनभर तेज धूप निकलने का अनुमान हैं.

यूपी में सामान्य से अधिक तापमान

यूपी में धूप की वजह से तापमान में भी तेजी आई है. प्रदेशभर में इन दिनों सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. यूपी में अधिकतम तापमान 32 डिग्री के पास चल गया है. इस सप्ताह राज्य के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2-4 डिग्री सेल्सियस का उछाल आएगा.

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां आज मौसम शुष्क रहेगा. आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी. लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकते हैं. इसी तरह नोएडा-गाजियाबाद में भी आज खिली धूप निकलेगी. वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, इटावा, झांसी, सीतापुर व अन्य जिलों में तेज धूप के चलते गर्मी होगी. इन जिलों में भी अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री तक रहने का अनुमान है.