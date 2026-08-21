Woman Dies in Lift Accident: लिफ्ट के अंदर ही रह गया महिला का आधा शरीर, हादसे का वीडियो वायरल
आंध्रप्रदेश के ओंगोल में लिफ्ट से निकलते समय महिला दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई. पूरी घटना CCTV में कैद हुई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया.
सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह की वीडियोज वायरल होती रहती हैं, जिसको देखकर लोगों का दिल दहल जाता है और सांसें थम जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो आंध्रप्रदेश के ओंगोल शहर से इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है. इस वीडियो में एक महिला लिफ्ट से निकलते वक्त लिफ्ट के बीच में ही दब गई, अचानक हुई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया. इस वीडियो को एक्स पर रूबी अरोरा के नाम से शेयर किया गया है जिसको अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं.
CCTV में कैद हुआ पूरा नजारा
यह पूरी घटना उस जगह पर लगे CCTV में कैद हो गई, जिसको देखकर हर किसी का दिल दहल गया है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक 50 साल की महिला जिनका नाम वनिता है, अपनी बेटी और पोते के साथ लिफ्ट से नीचे उतर रही थीं, तभी बिना किसी चेतावनी के लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगी. वनिता लिफ्ट से आधी बाहर निकल चुकी थीं, लेकिन उनके शरीर का आधा हिस्सा लिफ्ट के अंदर ही था जिससे उनका शरीर लिफ्ट और फ्लोर के बीच में दब गया. यही वो पल था जिसने इस पूरी घटना को हादसे में बदल दिया. बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना ओंगोल के साई सूर्या अपार्टमेंट्स की है. बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.
वनिता नाम की एक 50-वर्षीय महिला अपनी बेटी और छोटे पोते के साथ अपार्टमेंट की लिफ्ट से उतर रही थीं.— Ruby Arun रूबी अरुण (@arunruby08) August 20, 2026
बेटी और बच्चा तो सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही महिला बाहर निकलने लगीं, लिफ्ट का दरवाजा खुला होने के बावजूद वह अचानक तेजी से नीचे की ओर जाने लगी!
महिला लिफ्ट और फ्लोर के बीच… pic.twitter.com/vsTGbU93vt
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लोगों का गुस्सा और लापरवाही पर उठे सवाल
इस वीडियो के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने इस घटना को लिफ्ट की खराब देखभाल और लापरवाही का नतीजा बताया है. एक यूजर ने लिखा कि अपार्टमेंट वाले लिफ्ट लगा तो देते हैं पर ये नहीं देखते हैं कि वे अच्छी तरह काम कर रहा है या नहीं. ज्यादातर लोगों का गुस्सा बिल्डिंग के मालिक के ऊपर उतर रहा है. वहीं कई लोग समझाते हुए बता रहे हैं कि लिफ्ट का उपयोग करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली लिफ्टों की देखभाल कितनी ठीक से होती है. एक मां, जो अपने बच्चों के साथ रोजाना की तरह घर से बाहर निकली थी, वह कभी वापस नहीं लौट पाई.
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