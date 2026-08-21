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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWoman Dies in Lift Accident: लिफ्ट के अंदर ही रह गया महिला का आधा शरीर, हादसे का वीडियो वायरल

Woman Dies in Lift Accident: लिफ्ट के अंदर ही रह गया महिला का आधा शरीर, हादसे का वीडियो वायरल

आंध्रप्रदेश के ओंगोल में लिफ्ट से निकलते समय महिला दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई. पूरी घटना CCTV में कैद हुई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 05:51 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह की वीडियोज वायरल होती रहती हैं, जिसको देखकर लोगों का दिल दहल जाता है और सांसें थम जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो आंध्रप्रदेश के ओंगोल शहर से इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है. इस वीडियो में एक महिला लिफ्ट से निकलते वक्त लिफ्ट के बीच में ही दब गई, अचानक हुई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया. इस वीडियो को एक्स पर रूबी अरोरा के नाम से शेयर किया गया है जिसको अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं.

CCTV में कैद हुआ पूरा नजारा

यह पूरी घटना उस जगह पर लगे CCTV में कैद हो गई, जिसको देखकर हर किसी का दिल दहल गया है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक 50 साल की महिला जिनका नाम वनिता है, अपनी बेटी और पोते के साथ लिफ्ट से नीचे उतर रही थीं, तभी बिना किसी चेतावनी के लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगी. वनिता लिफ्ट से आधी बाहर निकल चुकी थीं, लेकिन उनके शरीर का आधा हिस्सा लिफ्ट के अंदर ही था जिससे उनका शरीर लिफ्ट और फ्लोर के बीच में दब गया. यही वो पल था जिसने इस पूरी घटना को हादसे में बदल दिया. बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना ओंगोल के साई सूर्या अपार्टमेंट्स की है. बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.

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लोगों का गुस्सा और लापरवाही पर उठे सवाल

इस वीडियो के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने इस घटना को लिफ्ट की खराब देखभाल और लापरवाही का नतीजा बताया है. एक यूजर ने लिखा कि अपार्टमेंट वाले लिफ्ट लगा तो देते हैं पर ये नहीं देखते हैं कि वे अच्छी तरह काम कर रहा है या नहीं. ज्यादातर लोगों का गुस्सा बिल्डिंग के मालिक के ऊपर उतर रहा है. वहीं कई लोग समझाते हुए बता रहे हैं कि लिफ्ट का उपयोग करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली लिफ्टों की देखभाल कितनी ठीक से होती है. एक मां, जो अपने बच्चों के साथ रोजाना की तरह घर से बाहर निकली थी, वह कभी वापस नहीं लौट पाई.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 05:51 PM (IST)
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