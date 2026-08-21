भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच

भारत के साथ दूसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका ने हसन तिलकरत्ने को सीनियर पुरुष टीम के बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति 20 अगस्त, 2026 को हुई, उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर, 2027 तक के लिए है. यानी वह अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे. वह श्रीलंका क्रिकेट के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहेंगे, जहां नेशनल खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे.

हसन तिलकरत्ने उस टीम का हिस्सा थे, जिसने 1996 में वर्ल्ड कप जीता था. बतौर क्रिकेटर 250 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तिलकरत्ने को कोचिंग का भी अच्छा अनुभव है. वह श्रीलंका की पुरुष राष्ट्रीय टीम के बैटिंग कोच और महिला राष्ट्रीय टीम के हेड कोच रह चुके हैं. उन्होंने बांग्लादेश की महिला राष्ट्रीय टीम के हेड कोच के तौर पर भी काम किया है.

अगले साल अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप होना है, जिसे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर होस्ट करेंगे. उसके लिए सभी टीमें अपने-अपने स्तर पर तैयारियां कर चुकी हैं. हसन तिलकरत्ने की नियुक्ति भी उसकी तैयारी का हिस्सा हैं, जो श्रीलंका क्रिकेट के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहेंगे. वह इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे.

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श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं 283 इंटरनेशनल मैच

1986 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले हसन तिलकरत्ने ने 2004 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. वह 1996 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 83 टेस्ट मैचों में खेली 131 पारियों में 4545 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 20 अर्धशतक हैं. उनका टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर 204 नाबाद है.

उन्होंने श्रीलंका के लिए 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें खेली 168 पारियों में 3789 रन बनाए. वनडे में उनके नाम 2 शतक और 13 अर्धशतक हैं. वनडे में उनके नाम 6 विकेट भी हैं.

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