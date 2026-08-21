IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच

हसन तिलकरत्ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच हैं. भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट से पहले उनकी नियुक्ति हुई है, उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर, 2027 तक जारी रहेगा. उन्होंने 283 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 21 Aug 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के साथ दूसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका ने हसन तिलकरत्ने को सीनियर पुरुष टीम के बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति 20 अगस्त, 2026 को हुई, उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर, 2027 तक के लिए है. यानी वह अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे. वह श्रीलंका क्रिकेट के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहेंगे, जहां नेशनल खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे.

हसन तिलकरत्ने उस टीम का हिस्सा थे, जिसने 1996 में वर्ल्ड कप जीता था. बतौर क्रिकेटर 250 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तिलकरत्ने को कोचिंग का भी अच्छा अनुभव है. वह श्रीलंका की पुरुष राष्ट्रीय टीम के बैटिंग कोच और महिला राष्ट्रीय टीम के हेड कोच रह चुके हैं. उन्होंने बांग्लादेश की महिला राष्ट्रीय टीम के हेड कोच के तौर पर भी काम किया है.

अगले साल अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप होना है, जिसे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर होस्ट करेंगे. उसके लिए सभी टीमें अपने-अपने स्तर पर तैयारियां कर चुकी हैं. हसन तिलकरत्ने की नियुक्ति भी उसकी तैयारी का हिस्सा हैं, जो श्रीलंका क्रिकेट के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहेंगे. वह इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे.

यह भी पढ़ें- कोलंबो के SSC ग्राउंड पर कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए

श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं 283 इंटरनेशनल मैच

1986 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले हसन तिलकरत्ने ने 2004 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. वह 1996 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 83 टेस्ट मैचों में खेली 131 पारियों में 4545 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 20 अर्धशतक हैं. उनका टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर 204 नाबाद है.

उन्होंने श्रीलंका के लिए 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें खेली 168 पारियों में 3789 रन बनाए. वनडे में उनके नाम 2 शतक और 13 अर्धशतक हैं. वनडे में उनके नाम 6 विकेट भी हैं.

यह भी पढ़ें- Watch: कौन है ये खूबसूरत महिला क्रिकेटर? अनोखे सेलिब्रेशन से हुई वायरल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team IND VS SL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच
क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के शेड्यूल में बदलाव! नई तारीख पर खुलासा
भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के शेड्यूल में बदलाव! नई तारीख पर खुलासा
क्रिकेट
Watch: कौन है ये खूबसूरत महिला क्रिकेटर? अनोखे सेलिब्रेशन से हुई वायरल
कौन है ये खूबसूरत महिला क्रिकेटर? अनोखे सेलिब्रेशन से हुई वायरल
क्रिकेट
कोलंबो के SSC ग्राउंड पर कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के SSC ग्राउंड पर कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: Nripendra Mishra...Champat Rai के टारगेट पर क्यों आए? | Donation Scam
Chirag Paswan Exclusive: CM Samrat को लिखी चिट्ठी का क्या राज? EXCLUSIVE बातचीत में खुला राज!
Sandeep Chadhary: राष्ट्रगीत बहाना...मुस्लिम वोटबैंक पर निशाना? | Vande Mataram Row| BJP | Congress
Sugar Price Hike: चीनी के दाम बढ़े तो सरकार ने कसी लगाम, स्टॉक पर रोक | Breaking | New Price
Chitra Tripathi: 2 छंद Vs 6 छंद, राष्ट्रगीत पर जंग क्योंं? विश्लेषकों का विश्लेषण| Vande Mataram Row
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'डेमोग्राफिक बदलाव, Gen Z और....', RSS की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
'डेमोग्राफिक बदलाव, Gen Z और....', RSS की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
हरियाणा
अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, कहा- ये वोट बेचकर आए हैं
अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, कहा- ये वोट बेचकर आए हैं
साउथ सिनेमा
Irumudi X Review: रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
क्रिकेट
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
इंडिया
सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने पर सियासत, BJP ने पूछा- रोल मॉडल हैं?
सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने पर सियासत, BJP ने पूछा- रोल मॉडल हैं?
इंडिया
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
दिल्ली NCR
राहुल गांधी के सामने साहिल लोचव की वकील ने पुलिस पर लगाए चौंकाने वाले आरोप
राहुल गांधी के सामने साहिल लोचव की वकील ने पुलिस पर लगाए चौंकाने वाले आरोप
शिक्षा
दिल्ली में 9वीं की तीसरी भाषा का नियम वापस, R3 में फेल होने पर भी दे सकेंगे 10वीं बोर्ड
दिल्ली में 9वीं की तीसरी भाषा का नियम वापस, R3 में फेल होने पर भी दे सकेंगे 10वीं बोर्ड
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget