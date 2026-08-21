तमिलनाडु: DMK ने ठुकराया विजय सरकार की मुफ्त गाड़ियों का ऑफर, जानें मामला

तमिलनाडु में 234 विधायकों को मुफ्त कार देने का ऐलान करने के विजय सरकार के फैसले पर विपक्षी पार्टी डीएमके ने टकराव की स्थिति को पैदा कर दिया है. राज्य की विधानसभा में हुई तीखी बहस में हुई. डीएमके ने राज्य की सरकार को बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए मुफ्त सरकारी गाड़ियों के ऑफर को ऑफिशियल रूप से ठुकरा दिया है.

विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन ने सभी विधायकों (59) को इस ऑफर का फायदा न उठाने का फैसला किया है. उन्होंने टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार की कथनी और करनी पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सत्ता में आने के बाद से प्रशासन ने बार बार राज्य की आर्थिक तंगी का जिक्र किया है.

उदयनिधि ने कहा है कि चूंकि टीवीके सत्ता संभालने के पहले दिन से कह रही है कि सरकार कर्ज में डूबी में है. इसलिए डीएमके ने सभी विधायकों को इस ऑफर को न लेने का फैसला किया है. साथ ही उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि विधायकों को मुफ्त कार देने से पहले चुनावी हलफनामों की जांच की जाए. उन्होंने कहा कि क्या उनके पास पहले से कारें हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है?

उन्होंने आगे के बयान में तंज कसते हुए कहा कि टीवीके ने कहा था कि वे लोग मुफ्त की चीजों के खिलाफ हैं. लगातार कह रहे हैं, कि सरकार कर्ज में हैं. इसलिए हमने इस ऑफर को लेने से इनकार किया है.

सरकार ने दी सफाई, जानें क्या बोले मंत्री अधव अर्जुन?

इधर, सरकार के मंत्री अधव अर्जुन ने सरकार के इस फैसले का बचाव करते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री सभी विधायकों के साथ समान व्यवहार करना चाहते थे. वीसीके और कम्युनिस्ट पार्टियों जैसी छोटी पार्टियों के कई विधायक आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उनके लिए कार विलासिता की चीज नहीं है, बल्कि एक बुनियादी साधन है.'

उन्होंने कहा, 'हमारे कई विधायकों के पास सच में घर और कार नहीं. वामपंथी पार्टियों के विधायकों के पास भी नहीं है. जब हम घोषणा करते हैं, तो सभी के लिए समान होती है. इसके अलावा टीवीके ने साफ कहा है कि जिनके पास पहले कार है, वे सरकारी गाड़ी के लिए आवेदन नहीं करेंगे.'

इसके अलावा मंत्री अर्जुन ने कहा है कि अगर विपक्ष के नेता को कार नहीं चाहिए, तो वे सरकारी क्वार्टर में क्यों रह रहे हैं. जबकि उनके पास तीन बंगले हैं.

बता दें, बुधवार को विजय सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य के सभी 234 विधायकों उनके निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े कामों में मदद के लिए सरकारी कार दी जाएगी.