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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: आ गई पानी पुरी खाने... गोलगप्पे खाने वाली गाय और युवक का प्यारा वीडियो वायरल

Viral Video: आ गई पानी पुरी खाने... गोलगप्पे खाने वाली गाय और युवक का प्यारा वीडियो वायरल

Viral Video: गाय और पानी पुरी वाले युवक का प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में युवक अपने हाथों से गाय को पानी पुरी खिलाता नजर आता है.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 04:02 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिसको देख लोगों का दिल भर आता है. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें भर आई. ये वीडियो @piyush_thakur_gau_rakshak नाम के क्रिएटर ने शेयर किया है, जिसका कैप्शन है "आ गई महारानी पानी पुरी खाने". अब ये वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो को अब तक मिलियन्स में व्यूज आ चुके हैं.

इतने कम समय में इतना प्यार मिलना बताता है कि ये वीडियो लोगों के दिल के कितने करीब पहुंच गया है. इस वीडियो में एक लड़का गाय को अपने हाथों से पानी पुरी खिलाता हुआ नजर आ रहा है. गाय और युवक के बीच यह प्यार अब सोशल मीडिया यूजर्स को काफी भा रहा है. 

वीडियो में क्या हो रहा है?

इस वीडियो में एक प्यारी सी गाय पानी पुरी वाले आदमी के पास चिपक कर अपना सर रगड़ रही है मानो उसको किसी चीज के लिए मना रही हो. अगले दृश्य में युवक उस गाय को अपने पानीपुरी ठेले के पास लेकर जाता है और उसको अपने हाथों से पानी पुरी खिलाता है और थोड़ी नोकझोंक करता है, मानो गाय उसकी पक्की दोस्त हो. यह पूरा दृश्य इतना सहज और अपनापन भरा लगता है कि देखने वाले को लगता है कि कोई प्रेमी दूसरे प्रेमी को अपने हाथ से पानी पुरी खिला रहा है. यही वजह है लोग इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और पानी पुरी वाले को रियल हीरो कह कर बुला रहे हैं.

 
 
 
 
 
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लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो के सामने आते ही लोगों ने इसको लाइक करने के साथ-साथ इस पर जमकर कमेंट भी किया है. बहुत से यूजर्स ने इसको आज तक का सबसे सुंदर वीडियो बताया है तो किसी ने उस युवक को रियल हीरो बताया और कहा कि ऐसी वीडियो दिल को छू लिया है. वहीं कई लोगों ने बताया कि गौ माता को खिलाना पुण्य का काम होता है और इस युवक की नसीब तो देखो इसने 36 कोटी देवता को अपने हाथों से पानी पुरी खिला रहा है. कई कमेंट्स में लोगों ने युवक और गाय के प्रति प्रेम को देख कर कहा कि अगर प्यार करना है तो जानवरों से करो, क्योंकि उनका प्यार सबसे सच्चा होता है. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी अपनी बात रखी, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स में भावुकता और सराहना ही झलकी. यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ एक रील नहीं, बल्कि इंसान और जानवर के बीच के अनोखे रिश्ते की एक मिसाल बन गया है, जिसे देखकर लाखों लोगों का दिल पिघल गया.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 04:02 PM (IST)
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