कोलंबो से आई तस्वीरों ने बढ़ाई कुलदीप यादव की टेंशन, जानें पूरा मामला

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाना है. सीरीज के पहले मुकाबले में 165 रन से शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया की नजर अब सीरीज अपने नाम करने पर है. लेकिन दूसरे टेस्ट से पहले टीम के अभ्यास सत्र ने प्लेइंग इलेवन को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. 21 अगस्त को कोलंबो में हुए नेट सेशन में मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन ने काफी देर तक गेंदबाजी की. उन्होंने ऑफ स्पिन पर खासा समय दिया और स्पिन गेंदबाजी कोच साइराज बहुतुले तथा रवींद्र जडेजा के साथ भी बातचीत करते नजर आए.

यह टेस्ट इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि जैन को श्रीलंका दौरे के लिए पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है. दूसरी ओर, पहले टेस्ट में खेलने वाले कुलदीप यादव 21 अगस्त के टेस्ट सीरीज में मैदान पर नजर नहीं आए. हालांकि, उनकी गैरमौजूदगी की वजह को लेकर टीम मैनेजमेंट या मेडिकल स्टाफ की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि उन्हें आराम दिया गया है या टीम में बदलाव की तैयारी चल रही है. गौरतलब है कि कुलदीप पहले टेस्ट में केवल एक विकेट ले पाए थे.

पहले टेस्ट में कुलदीप का प्रदर्शन रहा साधारण

गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में कुलदीप यादव को स्पिन के लिए मददगार पिच मिली थी, लेकिन वह अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहे. उन्होंने मैच में कुल 25 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ एक विकेट हासिल किया. इसके उलट मैनव सुथार ने दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में 10 विकेट झटके और भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई.

🚨 BIG BREAKING ON KULDEEP YADAV AND SARANSH JAIN 🚨



- Kuldeep Yadav didn't attend today's practice session.

- Saransh Jain has been bowling continuously in today's practice session.

- Saransh Jain could be making his debut in 2nd test. pic.twitter.com/MXVIhRtPTx — Cricket Central (@CricketCentrl) August 21, 2026

इसी वजह से दूसरे टेस्ट के लिए टीम कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सारांश जैन को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है और ऐसी स्थिति में कुलदीप को बाहर बैठना पड़ सकता है. हालांकि, अभी अंतिम प्लेइंग इलेवन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

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सारांश जैन का घरेलू रिकॉर्ड मजबूत

33 वर्षीय सारांश जैन मध्य प्रदेश के लिए लंबे समय से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने दिसंबर 2014 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. घरेलू क्रिकेट में वह गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी योगदान देने की क्षमता रखते हैं. टीम में उनकी मौजूदगी भारत को ऑफ स्पिन का विकल्प देती है, जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उपयोगी हो सकता है.

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