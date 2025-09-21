सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा वीडियो ट्रेंड पकड़ ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. अब जरा सोचो, अगर 70 साल के बूढ़े चाचा अपनी 27 साल की गर्लफ्रेंड को सड़क किनारे मनाते दिख जाएं तो क्या नजारा बनेगा. वही हुआ इस वायरल वीडियो में जहां उम्रदराज चाचा ने तो मोहब्बत की सारी सीमाएं पार कर दीं और सड़क किनारे ही अपनी महबूबा को मनाने लगे. लेकिन असली ट्विस्ट ये रहा कि मैडम जरा भी मानने को तैयार नहीं हुईं. ऐसे में सीन कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पेंशन की उम्र में चाचा ने सीधे दिल का एडवेंचर मोड ऑन कर दिया हो.

अपनी 27 साल की गर्लफ्रेंड को मनाते दिखे बूढ़े चाचा

वायरल वीडियो किसी विदेशी शहर का बताया जा रहा है. वहां की सड़क किनारे ये बूढ़े चाचा अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर खड़े नजर आते हैं. उम्र का फासला इतना बड़ा है कि देखने वाले भी चौंक जाएं. लेकिन चाचा के जज्बात बिल्कुल 20 साल के लड़के जैसे लग रहे हैं. वो बार-बार गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ते हैं, चेहरे पर मासूमियत ला रहे हैं, कभी विनती कर रहे हैं तो कभी हंसाने की कोशिश. मगर गर्लफ्रेंड तो जैसे मिशन "ना" लेकर आई थीं. वो बार-बार हाथ छुड़वा लेती है और गुस्से में चेहरा घुमा देती है.

बॉलीवुड को भी मात दे जाए ऐसा था नजारा

लोग कह रहे हैं कि ये नजारा तो बॉलीवुड की फिल्मों को भी मात दे रहा है. क्योंकि एक तरफ चाचा की मोहब्बत है जो उम्र का कोई बंधन नहीं मानती. और दूसरी तरफ है गर्लफ्रेंड का एटीट्यूड जो एकदम जिद पर अड़ी हुई है. पूरे वीडियो में दोनों के बीच का यह नोक-झोंक वाला ड्रामा इतना दिलचस्प है कि जिसने भी देखा हंसी रोक नहीं पाया.

यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

यूजर्स ने खूब लिए मजे

अब जरा सोचो, ऐसे सीन पर इंटरनेट यूजर्स कैसे चुप रह सकते थे. किसी ने लिखा..."चाचा जी ने तो मोहब्बत की उम्र ही बदल दी." किसी ने तंज कसा... "ये प्यार है या पेंशन प्लान का झगड़ा." वहीं कुछ ने मजाक उड़ाते हुए कहा - "चाचा अब इस उम्र में मोहब्बत छोड़ो, रामायण-महाभारत पढ़ो." लेकिन मजे की बात ये है कि तमाम ट्रोलिंग के बावजूद चाचा के चेहरे की मोहब्बत वाली चमक कम नहीं हो रही थी. वीडियो को @kishanl77 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद