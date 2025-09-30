चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप

भारत के कई राज्यों में अलग अलग परंपराएं पाई जाती है जिन्हें अलग अलग मौकों पर खूब भुनाया जाता है. लेकिन कई परंपराएं ऐसी होती है जिनमें अगर थोड़ी भी चूक हुई तो रास्ता सीधे यमलोक को जाता है. ऐसा ही एक वीडियो साउथ इंडिया से सामने आया है जहां एक बुजुर्ग शख्स अपनी बीवी को गोद में उठाकर जलते और दहकते अंगारों पर दौड़ पड़ता है लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है कि वहां खड़े लोगों की चीखें निकल जाती है और ये खेल हादसे में तब्दील हो जाता है. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पत्नी को गोद में उठा अंगारों पर दौड़ पड़े चाचा, फिर हो गया कांड

सोशल मीडिया पर एक हैरतअंगेज वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. देहाती मेले जैसे माहौल में एक बूढ़े चाचा अपनी पत्नी को गोद में उठाकर दहकते कोयलों पर दौड़ पड़ते हैं. यह नजारा देखने वालों को हैरान भी करता है और रोमांचित भी. लेकिन जैसे ही सबकी सांसें थमी हुई थीं, अचानक चाचा का पैर फिसल जाता है और वे अपनी बीवी समेत जलते अंगारों पर गिर पड़ते हैं. देखते ही देखते हर ओर चीख-पुकार मच जाती है और लोग चाचा और उनकी बीवी को बचाने के लिए कोयलों की ओर भागते हैं. बड़ी मुश्किल से चाचा और चाची को दहकते अंगारों से बाहर निकाला जाता है. दावा है कि दोनों को कहीं पर हल्की तो कहीं गभीर चोट आई है. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

South India has more ooga booga dehat cultures than North India but you all are not ready for the conversation pic.twitter.com/UcSLofMCQ3 — Priyangshu ࿗ (@Priyang87) September 30, 2025

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

यूजर्स ने जताई नाराजगी, यूं किया रिएक्ट

वीडियो को @Priyang87 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस तरह के खेल खेलने ही क्यों हैं, जान से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं होती. एक और यूजर ने लिखा...बेचारी पत्नी को चाचा पर कितना यकीन था बेचारी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये क्या हरकत है भाई, ऐसे तो जान चली जाएगी.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल