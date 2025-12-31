हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकमर में लदी थी लोडेड गन, सोफे पर बैठते ही पेट में हुआ फायर और हो गई मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने रिश्तेदार के घर आता है और सभी से मिलकर जुलकर खुशी खुशी सोफे पर बैठ जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 31 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे मौत कभी भी दस्तक दे सकती है और इसके आने का कोई वक्त और जगह नहीं होती. एक शख्स जो रिश्तेदार के घर आया है. जैसे ही सोफे पर बैठता है उसकी कमर में लदी लोडेड गन से अचानक फायर हो जाता है और गोली सीधे पेट में लगती है. इसके बाद जो होता है उसने सोशल मीडिया की रूह कंपा दी है.

सोफे पर बैठा युवक और चल गई कमर में लदी गन

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने रिश्तेदार के घर आता है और सभी से मिलकर जुलकर खुशी खुशी सोफे पर बैठ जाता है. इस दौरान उसकी कमर में लोडेड गन लदी होती है. जैसे ही वो सोफे पर बैठता है वैसे ही कमर में लदी गन से फायर हो जाता है और गोली शख्स के पेट को चीरती हुई अंदर तक चली जाती है. इसके बाद शख्स कराहते हुए सोफे से खड़ा होता है और डगमगाने लगता है. इतने में लोग वहां आते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं, बाद में शख्स को अस्पताल ले जाया जाता है.

NRI था मृतक हरपिंदर सिंह

पूरा मामला पंजाब के फिरोजपुर का बताया जा रहा है जहां NRI युवक हरपिंदर सिंह उर्फ सोनू को जैसे ही गोली लगी उसे घर वाले अस्पताल ले गए जहां बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई. वीडियो में हरपिंदर को कराहते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि हरपिंदर को गांव के अस्पताल से बठिंडा रैफर कर दिया था जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

यूजर्स बोले, मौत का कोई भरोसा नहीं

वीडियो को @Jimmyy__02 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जिंदगी का कुछ नहीं पता, कब मौत से सामना हो जाए. एक और यूजर ने लिखा...मौत जब आती है तो वक्त और जगह नहीं देखती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मौत किसी भी बहाने से आ सकती है, मोहब्बत से रहिए.

Published at : 31 Dec 2025 03:58 PM (IST)
