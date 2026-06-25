Vegetables Washed in Drain Water: एक तरफ लोगों का बाजारों में मिलने वाली सब्जियों से भरोसा उठता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोगों के बचेखुचे भरोसे की पूरी तरह अर्थी उठा रहा है. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स नाले के पानी से सब्जियां धोते हुए दिखाई पड़ रहा है. यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ और पब्लिक की नजर में आया, वैसे ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और कमेंट्स सेक्शन में तबाही मच गई.

वीडियो में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर

वायरल वीडियो में 3 लोगों को देखा और सुना जा सकता है. एक शख्स एक गंदे नाले में साग के बड़े-बड़े ढेर को धो रहा है, दूसरा जो उसके साथ खड़ा है और तीसरा वह खुद जो वीडियो बना रहा है. इन तीनों के अलावा वहां नाले के पास ही एक भैंस भी बंधी नजर आती है. हैरानी की बात यह है कि वीडियो बनाने वाला शख्स और साग धो रहा शख्स, दोनों इस पूरे मामले को बड़े मजे में ले रहे हैं और दोनों हंसते हुए नजर आते हैं, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यह कितनी गंदी और खतरनाक हरकत है.

इतना ही नहीं, वीडियो बनाने वाला आदमी यह भी दावा कर रहा है कि अगर यह वीडियो वायरल हो जाती है तो वे आगे ऐसी और भी वीडियो डालेंगे. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर बताया गया कि यह वीडियो नोएडा के परथला ब्रिज के पास का है. जो इसे देख रहा है वह इसे जमकर शेयर कर रहा है, यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

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यूजर्स ने की सख्त कार्रवाई की मांग

इतना ही नहीं, यूजर्स ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी नाराजगी जाहिर की है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा कि जो यह वीडियो बना रहा है और जो यह सब्जी गंदे पानी में धो रहा है और जो यह सब होते हुए खड़ा होकर देख रहा है, उस पर केस होना चाहिए और इनको पकड़कर पीटना चाहिए. वहीं एक ने नोएडा वालों को चेतावनी देते हुए लिखा कि ध्यान से खाओ नोएडा वालों. एक और यूजर ने नोएडा पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी वजह से कई मासूमों की जान खतरे में जा रही होगी. वहीं एक यूजर ने यह तक लिख दिया कि यह वीडियो इतनी ज्यादा वायरल होनी चाहिए कि देश के हर नागरिक तक पहुंच जाए, ताकि लोग सतर्क हो सकें. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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