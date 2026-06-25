हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: नाले के पानी में सब्जियां धोता दिखा शख्स, यूजर्स बोले- नोएडा वालों ये है तुम्हारा खाना? वीडियो वायरल  

Viral Video: नाले के पानी में सब्जियां धोता दिखा शख्स, यूजर्स बोले- नोएडा वालों ये है तुम्हारा खाना? वीडियो वायरल  

Vegetables Washed in Drain Water: नोएडा के परथला ब्रिज के पास कथित तौर पर नाले के गंदे पानी में साग धोने का वीडियो वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 25 Jun 2026 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

Vegetables Washed in Drain Water: एक तरफ लोगों का बाजारों में मिलने वाली सब्जियों से भरोसा उठता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोगों के बचेखुचे भरोसे की पूरी तरह अर्थी उठा रहा है. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स नाले के पानी से सब्जियां धोते हुए दिखाई पड़ रहा है. यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ और पब्लिक की नजर में आया, वैसे ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और कमेंट्स सेक्शन में तबाही मच गई. 

वीडियो में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर

वायरल वीडियो में 3 लोगों को देखा और सुना जा सकता है. एक शख्स एक गंदे नाले में साग के बड़े-बड़े ढेर को धो रहा है, दूसरा जो उसके साथ खड़ा है और तीसरा वह खुद जो वीडियो बना रहा है. इन तीनों के अलावा वहां नाले के पास ही एक भैंस भी बंधी नजर आती है. हैरानी की बात यह है कि वीडियो बनाने वाला शख्स और साग धो रहा शख्स, दोनों इस पूरे मामले को बड़े मजे में ले रहे हैं और दोनों हंसते हुए नजर आते हैं, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यह कितनी गंदी और खतरनाक हरकत है.

इतना ही नहीं, वीडियो बनाने वाला आदमी यह भी दावा कर रहा है कि अगर यह वीडियो वायरल हो जाती है तो वे आगे ऐसी और भी वीडियो डालेंगे. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर बताया गया कि यह वीडियो नोएडा के परथला ब्रिज के पास का है. जो इसे देख रहा है वह इसे जमकर शेयर कर रहा है, यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ramu Mishra🔱 (@ramu__priyanka_mishra3138)

यह भी पढ़ेंः Venezuela Earthquake Viral Video: धरती डोली, लोग भागे... और फिर खामोशी! कैमरे में कैद हुआ वेनेजुएला का डरावना मंजर; देखें वीडियो

यूजर्स ने की सख्त कार्रवाई की मांग

इतना ही नहीं, यूजर्स ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी नाराजगी जाहिर की है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा कि जो यह वीडियो बना रहा है और जो यह सब्जी गंदे पानी में धो रहा है और जो यह सब होते हुए खड़ा होकर देख रहा है, उस पर केस होना चाहिए और इनको पकड़कर पीटना चाहिए. वहीं एक ने नोएडा वालों को चेतावनी देते हुए लिखा कि ध्यान से खाओ नोएडा वालों. एक और यूजर ने नोएडा पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी वजह से कई मासूमों की जान खतरे में जा रही होगी.  वहीं एक यूजर ने यह तक लिख दिया कि यह वीडियो इतनी ज्यादा वायरल होनी चाहिए कि देश के हर नागरिक तक पहुंच जाए, ताकि लोग सतर्क हो सकें. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

यह भी पढ़ेंः Viral Post: तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर

Published at : 25 Jun 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Trending Video TRENDING VIRAL VIDEO Drain Water Cleaning Vegetables
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: नाले के पानी में सब्जियां धोता दिखा शख्स, यूजर्स बोले- नोएडा वालों ये है तुम्हारा खाना? वीडियो वायरल  
नाले के पानी में सब्जियां धोता दिखा शख्स, यूजर्स बोले- नोएडा वालों ये है तुम्हारा खाना? वीडियो वायरल  
ट्रेंडिंग
Venezuela Earthquake Viral Video: धरती डोली, लोग भागे... और फिर खामोशी! कैमरे में कैद हुआ वेनेजुएला का डरावना मंजर; देखें वीडियो
धरती डोली, लोग भागे... और फिर खामोशी! कैमरे में कैद हुआ वेनेजुएला का डरावना मंजर; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Post: तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर
तेजस एक्सप्रेस में यात्री को परोसा दिया 'मक्खी वाला खाना', सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तस्वीर
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन के इंजन में घुसी अजगर की खूंखार औलाद, लोको पायलट के छूटे पसीने- वीडियो वायरल
ट्रेन के इंजन में घुसी अजगर की खूंखार औलाद, लोको पायलट के छूटे पसीने- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bharat Tiwari Encounter पर कवि इंस्पेक्टर Dharmraj Upadhyay का बड़ा बयान | Bihar Latest News
Shirdi Sai Baba Temple: सावधान! शिर्डी में बिक रहा था नकली पेड़ा! वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Japan Earthquake: जापान में 6.9 तीव्रता के झटकों से दहल उठे लोग | Breaking | ABP News
Venezuela Earthquake: भूकंप से थर्राया वेनेजुएला, सैकड़ों इमारतें जमींदोज, देखिए लाइव तस्वीरें
Carry On Jatta 4 की स्टारकास्ट ने दिल्ली में की मस्ती और शेयर की फिल्म की दिलचस्प बातें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK Protest: पाकिस्तानी सेना नीचता पर उतरी, गुस्से में आई PoK इन्फ्लुएंसर रनिमा शाजमा, बोली- 'हिंदुस्तान से हाथ मिला लो...'
पाकिस्तानी सेना नीचता पर उतरी, गुस्से में आई PoK इन्फ्लुएंसर रनिमा शाजमा, बोली- 'हिंदुस्तान से हाथ मिला लो...'
मध्य प्रदेश
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
इंडिया
'भगवाकरण, शाकाहार को बढ़ावा...', कर्नाटक में NCERT की नई कन्नड़ किताब पर बवाल! संगठन ने उठाए सवाल
'भगवाकरण, शाकाहार को बढ़ावा...', कर्नाटक में NCERT की नई कन्नड़ किताब पर बवाल! संगठन ने उठाए सवाल
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन का शतक, नहीं चला देवदत्त पडिक्कल का बल्ला; गायकवाड़ भी फ्लॉप
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन का शतक, नहीं चला देवदत्त पडिक्कल का बल्ला
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, सलमान खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
इंडिया
Explained: पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? MEA के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget