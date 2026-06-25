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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVenezuela Earthquake Viral Video: धरती डोली, लोग भागे... और फिर खामोशी! कैमरे में कैद हुआ वेनेजुएला का डरावना मंजर; देखें वीडियो

Venezuela Earthquake Viral Video: धरती डोली, लोग भागे... और फिर खामोशी! कैमरे में कैद हुआ वेनेजुएला का डरावना मंजर; देखें वीडियो

Venezuela Earthquake Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में लोग अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Jun 2026 01:48 PM (IST)
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Venezuela Earthquake Viral Video: सोशल मीडिया पर इस समय वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में ऊंची-ऊंची इमारतों को हिलते, लोगों को जान बचाकर भागते और कुछ ही सेकंड में इमारतों को मलबे में तब्दील होते देखा जा सकता है. बता दें, वेनेजुएला  में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है. महज 39 सेकंड के अंतराल में आए दोनों झटकों के बाद वेनेजुएला में कई इमारतें डर गई, जिसने पूरे देश को दहला दिया. वायरल वीडियो देखकर लोग हैरान और प्रभावित लोगों की सलामती की दुआ भी कर रहे हैं. 

कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीर 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में लोग अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए. कई बहु मंजिला इमारतें बुरी तरह हिलती नजर आई, तो कई इमारतों का मालबा सड़कों पर बिखर गया. कुछ वीडियो में लोग जान बचाते हुए सुरक्षित जगहों की ओर भागते दिखाई दे रहे हैं. एक वीडियो में एयरपोर्ट के अंदर अफरा-तफरी माहौल नजर आता है, जबकि दूसरे में बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण रात भर फ्लड लाइट्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. 

39 सेकंड में आए दो बड़े झटके 

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के अनुसार पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र वेनेजुएला के कैरेबियाई तट के पास मोरोन क्षेत्र में था. इसके सिर्फ 39 से 40 सेकंड बाद दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया. दोनों भूकंप जमीन की सतह के काफी करीब थे, जिसकी वजह से उनका असर बहुत विनाशकारी साबित हुआ. झटके इतने तेज थे कि राजधानी कराकस समेत शहरों में इमारतें ढह गई और लोग में दहशत फैल गई. 

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हजारों लोगों के प्रभावित होने की आशंका 

यूएसजीएस ने शुरुआती आकलन में बड़े पैमाने पर जनहानि और भारी नुकसान की आशंका जताई है. एजेंसी का कहना है की हालत बहुत गंभीर हो सकते हैं, हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक मृतकों और घायलों का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस भूकंप से लगभग 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई है. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग प्रभावित लोगों के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा भारत इस मुश्किल समय में वेनेजुएला के साथ खड़ा है, प्राकृतिक आपदाएं सीमाएं नहीं देखती. दूसरे ने कहा इतनी तबाही देखकर दिल टूट गया, उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच जाए. एक और यूजर ने लिखा सोचिए उन बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों का क्या हाल होगा जो मलबे में फंसे होंगे. वहीं कुछ लोगों ने वीडियो बना रहे लोगों पर सवाल उठाया और कहा इसे समय में लोगों की मदद करने के बजाय कई लोग सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Jun 2026 01:48 PM (IST)
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