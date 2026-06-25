Venezuela Earthquake Viral Video: धरती डोली, लोग भागे... और फिर खामोशी! कैमरे में कैद हुआ वेनेजुएला का डरावना मंजर; देखें वीडियो
Venezuela Earthquake Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में लोग अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए.
Venezuela Earthquake Viral Video: सोशल मीडिया पर इस समय वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में ऊंची-ऊंची इमारतों को हिलते, लोगों को जान बचाकर भागते और कुछ ही सेकंड में इमारतों को मलबे में तब्दील होते देखा जा सकता है. बता दें, वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है. महज 39 सेकंड के अंतराल में आए दोनों झटकों के बाद वेनेजुएला में कई इमारतें डर गई, जिसने पूरे देश को दहला दिया. वायरल वीडियो देखकर लोग हैरान और प्रभावित लोगों की सलामती की दुआ भी कर रहे हैं.
A Massive 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hits Venezuela💀🙏— Ambassador (@Natureambasador) June 25, 2026
While the earthquakes measuring 7.5 in Venezuela, 6.9 in Japan, and 7.8 in Indonesia terrified millions
Everyone fled outside in a panic for their lives.
But this woman, with limited mobility, was left alone at… pic.twitter.com/sWJTapjFpv
कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीर
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में लोग अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए. कई बहु मंजिला इमारतें बुरी तरह हिलती नजर आई, तो कई इमारतों का मालबा सड़कों पर बिखर गया. कुछ वीडियो में लोग जान बचाते हुए सुरक्षित जगहों की ओर भागते दिखाई दे रहे हैं. एक वीडियो में एयरपोर्ट के अंदर अफरा-तफरी माहौल नजर आता है, जबकि दूसरे में बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण रात भर फ्लड लाइट्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.
A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago...👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026
39 सेकंड में आए दो बड़े झटके
अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के अनुसार पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र वेनेजुएला के कैरेबियाई तट के पास मोरोन क्षेत्र में था. इसके सिर्फ 39 से 40 सेकंड बाद दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया. दोनों भूकंप जमीन की सतह के काफी करीब थे, जिसकी वजह से उनका असर बहुत विनाशकारी साबित हुआ. झटके इतने तेज थे कि राजधानी कराकस समेत शहरों में इमारतें ढह गई और लोग में दहशत फैल गई.
La Guira is in ruins....#Venezuela #Earthquake pic.twitter.com/gCqmKjtwsr— Mr ashen (@TheOfficialMrA1) June 25, 2026
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हजारों लोगों के प्रभावित होने की आशंका
यूएसजीएस ने शुरुआती आकलन में बड़े पैमाने पर जनहानि और भारी नुकसान की आशंका जताई है. एजेंसी का कहना है की हालत बहुत गंभीर हो सकते हैं, हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक मृतकों और घायलों का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस भूकंप से लगभग 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई है.
🚨 Heartbreaking scenes from Venezuela.— Nikkhil (@nikkhilbk) June 25, 2026
Devastating double quake... 7.2 & 7.5 back-to-back near Caracas. Buildings collapsing left & right, state of emergency declared. Official toll low for now but USGS warns it could skyrocket into thousands... even 100k+ in worst case.… pic.twitter.com/fQIs5fDU5z
सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग प्रभावित लोगों के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा भारत इस मुश्किल समय में वेनेजुएला के साथ खड़ा है, प्राकृतिक आपदाएं सीमाएं नहीं देखती. दूसरे ने कहा इतनी तबाही देखकर दिल टूट गया, उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच जाए. एक और यूजर ने लिखा सोचिए उन बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों का क्या हाल होगा जो मलबे में फंसे होंगे. वहीं कुछ लोगों ने वीडियो बना रहे लोगों पर सवाल उठाया और कहा इसे समय में लोगों की मदद करने के बजाय कई लोग सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं.
A Massive 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hits Venezuela💀🙏— Ambassador (@Natureambasador) June 25, 2026
While the earthquakes measuring 7.5 in Venezuela, 6.9 in Japan, and 7.8 in Indonesia terrified millions
Everyone fled outside in a panic for their lives.
But this woman, with limited mobility, was left alone at… pic.twitter.com/sWJTapjFpv
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