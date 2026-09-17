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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनेपाल में महिला ने मासूम कुत्ते को नदी में फेंका, वीडियो वायरल

नेपाल में महिला ने मासूम कुत्ते को नदी में फेंका, वीडियो वायरल

नेपाल के बझांग में एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. महिला ने कुत्ते को पनकोट ब्रिज से सेती नदी में फेंक दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 17 Sep 2026 06:44 PM (IST)
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आपने ऐसे किस्से तो कई सुने होंगे कि शौक है तो कुत्ते को पाल लिया और शौक खत्म हो गया तो उसे अकेला कहीं भी छोड़ दिया. अपने स्वार्थ के लिए या कुछ समय के शौक के लिए कुत्तों को पालना सही नहीं है. कुत्ते बेहद वफादार माने जाते हैं, ऐसे में उनके साथ भी वफादारी निभाना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग बेहद नाराजगी जता रहे हैं.

वायरल वीडियो को नेपाल के सेती नदी के ब्रिज का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला एक कुत्ते को जबरदस्ती पानी में धक्का देती दिखाई दे रही है. एक मासूम जीव के साथ इस तरीके का बर्ताव सही नहीं है. यूजर्स ने इस महिला की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से महिला पर कार्रवाई की मांग भी की है.

महिला ने कुत्ते को पुल से नदी में फेंका

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की शुरुआत में एक महिला ब्रिज पर बैठी नजर आती है. उस महिला के पास एक मासूम कुत्ता भी बैठा हुआ नजर आता है. फिर महिला अचानक कुत्ते को नदी के तेज बहाव में धक्का देने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है. कुत्ता खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है. महिला कुत्ते को और तेजी से धक्का देने लगती है और कुत्ता ब्रिज के नीचे लटक जाता है. वह मासूम जीव इतना मजबूर हो जाता है कि वह खुद ही दोबारा ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे फिर धक्का देती है और वह नदी में गिर जाता है. महिला की इस शर्मनाक हरकत के कारण लोगों में आक्रोश का माहौल है.

कैमरा चलता रहा, लोग खड़े देखते रहे

वीडियो में सबसे ज्यादा सवाल उन लोगों को लेकर उठ रहे हैं, जो आसपास खड़े हैं और जो कैमरे से इस घटना का वीडियो बना रहे हैं. महिला जब उस कुत्ते को नदी में धक्का देती है, तो आसपास खड़े लोग बस देखते रहते हैं और उस मासूम जीव को नहीं बचाते हैं. अगर वे चाहते तो उस कुत्ते की जान बचाई जा सकती थी. यह देखकर आश्चर्य होता है कि किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी उस पूरे दृश्य का वीडियो बनाना था.

यह भी पढ़ें : क्या है बिकनी पहन गंगा जी में स्नान करती दिखी महिला की हकीकत, हो जाएंगे हैरान

वीडियो देखकर भड़के लोग, कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस महिला के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है. कई यूजर्स का कहना है कि महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि यह महिला आखिर करना क्या चाहती है. एक और यूजर ने भावुक होते हुए लिखा कि इस बेजुबान जानवर की क्या गलती थी. एक अन्य यूजर का कहना है कि इस महिला के साथ कोई ऐसा करेगा, तब उसे पता लगेगा. किसी ने लिखा कि कैमरामैन और वहां खड़े लोग आखिर क्या कर रहे थे. वहीं कई लोगों ने कुत्ते को खोजने की मांग भी की है. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि लोगों के मन में महिला को लेकर बेहद नाराजगी है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 17 Sep 2026 06:44 PM (IST)
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