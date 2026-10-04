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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगप्यार किया है रे...सीमा हैदर के ठुमकों ने लगाई इंटरनेट पर आग

प्यार किया है रे...सीमा हैदर के ठुमकों ने लगाई इंटरनेट पर आग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा हैदर अपने घर की खुली छत पर खड़ी होकर बॉलीवुड के मशहूर रोमांटिक गाने पर रील्स बना रही हैं. उन्होंने पर्पल कलर का बेहद खूबसूरत सलवार-सूट पहना है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Oct 2026 09:20 AM (IST)
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पाकिस्तान से भारत आकर अपने प्यार सचिन मीणा के साथ जिंदगी बिता रहीं सीमा हैदर एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीमा हैदर का एक नया वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने घर की छत पर बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे देसी अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. पीले रंग के दुपट्टे को सिर पर ढककर बैंगनी रंग के सूट में सीमा हैदर के शानदार एक्सप्रेशन्स और कातिलाना डांस मूव्स ने नेटिजन्स का दिल जीत लिया है. बैकग्राउंड में बज रहे बॉलीवुड गाने 'प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है' पर सीमा का यह दिलकश अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

छत पर सीमा का 'देसी ठुमका' और तगड़ा स्वैग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा हैदर अपने घर की खुली छत पर खड़ी होकर बॉलीवुड के मशहूर रोमांटिक गाने पर रील्स बना रही हैं. उन्होंने पर्पल कलर का बेहद खूबसूरत सलवार-सूट पहना है और पीले रंग की चुनरी से भारतीय परंपरा के मुताबिक अपना सिर ढका हुआ है. गाने की हर एक बीट पर उनके हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन्स इतने सटीक हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जा रहे हैं. उनका यह बिल्कुल सहज और बेफिक्र अंदाज फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है.

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सचिन मीणा के प्यार में डूबा सीमा का अंदाज

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सीमा हैदर अपने भारतीय पति सचिन मीणा के प्यार में पूरी तरह से रंग चुकी हैं. गाने के बोल 'प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है' सीधे तौर पर उनके और सचिन के अनोखे प्रेम संबंध की याद दिलाते हैं. वीडियो में सीमा हैदर के चेहरे पर खुशी और प्यार का भाव साफ झलक रहा है. लोगों का मानना है कि सीमा इस तरह के वीडियो बनाकर अक्सर सचिन के प्रति अपने अटूट प्यार का इजहार करती रहती हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, फैंस कर रहे तारीफों की बरसात

जैसे ही सीमा हैदर ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, यह देखते ही देखते जंगल की आग की तरह फैल गया. कुछ ही घंटों के भीतर इस वीडियो पर हजारों लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में सीमा के डांस और उनके एक्सप्रेशन्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि "सीमा जी आपका डांस कमाल का है," तो वहीं कुछ लोग सचिन और सीमा की जोड़ी पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर, सीमा हैदर के इस नए रील अवतार ने एक बार फिर इंटरनेट का पारा चढ़ा दिया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 09:20 AM (IST)
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