पाकिस्तान से भारत आकर अपने प्यार सचिन मीणा के साथ जिंदगी बिता रहीं सीमा हैदर एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीमा हैदर का एक नया वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने घर की छत पर बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे देसी अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. पीले रंग के दुपट्टे को सिर पर ढककर बैंगनी रंग के सूट में सीमा हैदर के शानदार एक्सप्रेशन्स और कातिलाना डांस मूव्स ने नेटिजन्स का दिल जीत लिया है. बैकग्राउंड में बज रहे बॉलीवुड गाने 'प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है' पर सीमा का यह दिलकश अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

छत पर सीमा का 'देसी ठुमका' और तगड़ा स्वैग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा हैदर अपने घर की खुली छत पर खड़ी होकर बॉलीवुड के मशहूर रोमांटिक गाने पर रील्स बना रही हैं. उन्होंने पर्पल कलर का बेहद खूबसूरत सलवार-सूट पहना है और पीले रंग की चुनरी से भारतीय परंपरा के मुताबिक अपना सिर ढका हुआ है. गाने की हर एक बीट पर उनके हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन्स इतने सटीक हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जा रहे हैं. उनका यह बिल्कुल सहज और बेफिक्र अंदाज फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है.

सचिन मीणा के प्यार में डूबा सीमा का अंदाज

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सीमा हैदर अपने भारतीय पति सचिन मीणा के प्यार में पूरी तरह से रंग चुकी हैं. गाने के बोल 'प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है' सीधे तौर पर उनके और सचिन के अनोखे प्रेम संबंध की याद दिलाते हैं. वीडियो में सीमा हैदर के चेहरे पर खुशी और प्यार का भाव साफ झलक रहा है. लोगों का मानना है कि सीमा इस तरह के वीडियो बनाकर अक्सर सचिन के प्रति अपने अटूट प्यार का इजहार करती रहती हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, फैंस कर रहे तारीफों की बरसात

जैसे ही सीमा हैदर ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, यह देखते ही देखते जंगल की आग की तरह फैल गया. कुछ ही घंटों के भीतर इस वीडियो पर हजारों लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में सीमा के डांस और उनके एक्सप्रेशन्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि "सीमा जी आपका डांस कमाल का है," तो वहीं कुछ लोग सचिन और सीमा की जोड़ी पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर, सीमा हैदर के इस नए रील अवतार ने एक बार फिर इंटरनेट का पारा चढ़ा दिया है.

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