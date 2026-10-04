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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपति खोजने के लिए महिला ने बनाया 3 पेज का 'गूगल फॉर्म', आए 2400 आवेदन

पति खोजने के लिए महिला ने बनाया 3 पेज का 'गूगल फॉर्म', आए 2400 आवेदन

एरॉन ने अपने इस डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म का नाम 'So You're Interested' रखा है. इसमें सिर्फ नाम, पता या बेसिक जानकारी ही नहीं मांगी गई है. बल्कि यह सबसे अलग है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Oct 2026 11:21 AM (IST)
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डेटिंग ऐप्स के फर्जीवाड़े, स्वाइप-स्वाइप के खेल और बोरिंग मुलाकातों से तंग आकर एक महिला ने जीवनसाथी ढूंढने का ऐसा अनोखा रास्ता निकाला कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली 36 साल की एरॉन पैटरसन ने अपने लिए परफेक्ट पति खोजने के लिए बाकायदा 3 पन्नों का 'हसबैंड एप्लीकेशन' गूगल फॉर्म बना डाला. डेटिंग के इस कॉरपोरेट स्टाइल फॉर्म को देखकर शुरुआत में लोग हैरान हुए, लेकिन देखते ही देखते यह फॉर्म इंटरनेट पर ऐसा वायरल हुआ कि अब तक 2,400 से ज्यादा शादी के शौकीन पुरुष इसे भर चुके हैं.

नाम 'So You're Interested', पूछे गए करियर से लेकर शादी तक के गहरे सवाल

एरॉन ने अपने इस डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म का नाम 'So You're Interested' रखा है. इसमें सिर्फ नाम, पता या बेसिक जानकारी ही नहीं मांगी गई है, बल्कि करियर गोल, डेली रूटीन, व्यक्तिगत आदतों से लेकर शादी और पिता बनने को लेकर पुरुषों की सोच पर गहरे सवाल शामिल किए गए हैं. पारंपरिक डेटिंग ऐप्स की सतही बातचीत से परेशान एरॉन का कहना है कि वे किसी भी तरह का टाइमपास नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने लाइफ पार्टनर की तलाश को एक जॉब इंटरव्यू की तरह स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना दिया.

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एक्सेल शीट में छंटनी, फोन कॉल के बाद होगी 'कॉफी डेट'

हजारों अर्जियों का अंबार लगने के बाद एरॉन अब एक-एक एंट्री की बारीकी से जांच कर रही हैं. इसके लिए उन्होंने एक डिटेल्ड स्प्रेडशीट तैयार की है, जहां जवाबों के आधार पर योग्य कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है. फॉर्म में पास होने वाले लकी पुरुषों को पहले शुरुआती फोन कॉल के लिए चुना जाएगा और उसके बाद ही वे इन-पर्सन 'कॉफी डेट' तक पहुंच पाएंगे. एरॉन ने साफ कर दिया है कि उनके भावी पति में 'दयालुता' और 'समझदारी' दो ऐसी चीजें हैं जिनसे वे कोई समझौता नहीं करेंगी.

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सोशल मीडिया पर मिला तगड़ा रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'स्मार्ट मूव'

जैसे ही यह अनोखी लव स्टोरी और एप्लीकेशन फॉर्म इंटरनेट पर वायरल हुआ, नेटिजन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई महिलाओं ने एरॉन की इस पहल की तारीफ करते हुए इसे 'स्मार्ट मूव' बताया, तो वहीं पुरुषों ने भी इस पारदर्शी तरीके को डेटिंग ऐप्स से बेहतर ठहराया. लोगों का कहना है कि टाइम-वेस्ट करने से अच्छा है कि शुरुआत में ही सारी शर्तें और सोच साफ हो जाएं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 11:21 AM (IST)
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